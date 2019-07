L'OGC Nice s'incline face à Cardiff en amical

Nice, France

Le nouveau sponsor maillot du Gym annoncé ce samedi matin et porté pour la première fois sur la pelouse du Cardiff City Stadium n'a pas porté bonheur au Gym, qui s'est incliné 1-0 face au club Gallois, relégué en Championship, la deuxième division anglaise.

Les Gallois, qui reprennent leur championnat samedi prochain sur la pelouse de Wigan, sont logiquement plus avancés dans leur préparation et ont cueilli à froid les aiglons avec un but de Joe Ralls dans la continuité du coup d'envoi.

De la jeunesse dans toutes les lignes

Les Niçois ont ensuite pris le jeu à leur compte en première période, sans parvenir à concrétiser cette domination au tableau d'affichage. Après la victoire 2-0 face à Boavista mercredi dernier, Patrick Vieira avait décidé de faire confiance à une équipe rajeunie ce samedi après-midi. Pas encore majeur, Brazao était par exemple titulaire en attaque aux côtés de Sacko (22 ans) et Ganago (20 ans) et les trois hommes n'ont pas su se mettre en évidence.

Encore deux matchs amicaux avant la reprise de la Ligue 1

Les entrées en seconde période de Saint-Maximin, Cyprien ou Maolida n'ont pas changé la donne et le Gym s'incline pour la troisième fois de l'été en cinq matchs. S'il n'y a pas matière à s'alarmer, l'équipe de Patrick Vieira n'envoie pas de signaux très positif à deux semaines de la reprise de la Ligue 1 face à Amiens à l'Allianz Riviera. Le rachat du club qui traine et qui bloque pour l'instant le mercato du Gym ne favorise pas en tout cas une préparation sereine et efficace.

Composition de départ : Clémentia - Burner, Cissé, Sarr (cap), Coly (Pelmard 79e) - Sylvestre, Tameze (Cyprien 52e), Lusamba (Wade 79e) - Brazao (Saint-Maximin 64e), Sacko, Ganago (Maolida 64e)

Prochains matchs amicaux