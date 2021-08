L'OGC Nice s'intéresse de très près à Jordan Ferri, milieu de terrain de Montpellier

Plutôt très calme depuis son lancement, le mercato héraultais pourrait bien s'agiter dans les prochains jours. Pour l'heure, plusieurs départs, trois arrivées, mais aucune vente. Celle de Gaëtan Laborde, l'un des joueurs les plus "bankable" de l'effectif reste d'actualité, alors que la possibilité de voir Jordan Ferri quitter l'Hérault pourrait elle aussi émerger.

Le milieu de terrain de la Paillade, souvent considéré comme le plus régulier de la saison passée dans l'entre jeu, est un joueur clef de l'effectif d'Olivier Dall'Oglio. A 29 ans, le natif du Vaucluse est donc logiquement convoité. L'OGC Nice est notamment très intéressé pour l'accueillir et racheter ses deux années de contrat, selon nos dernières informations, qui vont dans le même sens que celles publiées ce jeudi par nos confrères de L'Equipe.

Le club de l'entraîneur champion de France en titre est à la recherche d'un joueur d'expérience dans ce secteur de jeu, lui qui pilote une équipe plutôt jeune : 24 ans de moyenne d'âge pour le onze aligné face à Reims, en comptant Dante (37 ans). Les Aiglons pourraient passer à l'offensive d'ici le 30 août.

Jordan Ferri, départ envisageable ?

Reste à savoir si Montpellier laisserait filer Jordan Ferri, en cas d'offre qui, pour l'heure, n'est pas arrivée sur le bureau de Laurent Nicollin. Pas impossible, quand on sait que l'entraîneur aimerait recruter un profil athlétique, milieu de terrain purement défensif et gratteur de ballons, capable de couper les trajectoire de passe et de faire office de rempart devant la défense. Pas impossible non plus quand on sait que Jordan Ferri possède l'un des plus gros contrats de la Paillade, alors que le MHSC ambitionne depuis le début de l'été de soulager ses finances, même si la gestion actuelle fait que le budget est à l'équilibre, malgré la crise.

De son côté, Jordan Ferri a récemment confié à Midi Libre qu'il était "pleinement à Montpellier" où il se sent "très bien". Pour rappel, l'ancien lyonnais avait été acheté à Lyon pour 2 millions d'euros (hors bonus). En cas de transfert, le Montpellier Hérault devrait verser 30% de la somme à l'Olympique Lyonnais.