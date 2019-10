L'OGC Nice sans Atal mais avec Hérelle face au PSG

Nice, France

Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, le Gym reçoit le Paris Saint-Germain ce vendredi à l'Allianz Riviera, en ouverture de la 10e journée (20h45). Pas le meilleur adversaire pour se relancer pour des aiglons qui ont glissé à la 9e place et qui ont peiné jusqu'à présent face aux grosses cylindrées du championnat (défaites à Montpellier, Nantes, Monaco et face à Marseille).

Le retour de la défense à 5 ?

Côté niçois, Patrick Vieira peut compter sur le retour de Christophe Hérelle en défense. Blessé au genou face à l'OM, le Niçois revient dans le groupe et pourrait reformer dès ce vendredi la charnière qui a permis au Gym de posséder une des meilleures défenses du championnat la saison dernière. Pourrait-il être associé à Andy Pelmard et Dante dans un système à cinq derrière ? Ce n'est pas impossible. "On a travaillé ce système cette semaine", confirme Patrick Vieira. Mais la saison passée, l'entraîneur avait tenté l'expérience, sans réussite (défaite 3-0). "On ne peut pas penser qu'à défendre," prévient Vieira. "Des équipes ont tenté de défendre à cinq ou à six mais si on ne fait que ça à la fin c'est la défaite assurée".

Pour retrouver le sourire et battre le PSG pour la première fois depuis le 30 avril 2016 (3-1 à l'Allianz Riviera), le Gym devra trouver la solution devant sans Youcef Atal. L'Algérien est suspendu. Avec l'absence d'Adam Ounas, qui soigne une blessure au genou, on pourrait bien revoir le Camerounais Ignatius Ganago pour accompagner Claude-Maurice et Kasper Dolber, double buteur avec le Danemark cette semaine.

Sans Bernat, Neymar ni Gueye côté Parisien

Du côté du PSG, pas de Bernat (suspendu), ni de Gueye (blessé). Mais l'absence la plus marquante est bien évidemment celle du Brésilien Neymar, touché à la cuisse en sélection. Une blessure qui a fait sortir de ses gonds Thomas Tuchel en conférence de presse. "Trop de compétitions, trop de matchs, pour moi ça tue les joueurs et à la fin ça tue le spectacle parce que les spectateurs viennent voir les joueurs et on manque de phase pour se préparer et être à notre meilleur niveau." En plus des absences, Kylian M'Bappé et Edison Cavani sont incertains pour démarrer la rencontre étant donné leur état de forme après leur blessures musculaires respectives.

Ce Nice - PSG, même sans Neymar, se jouera à guichets fermés. Tous les billets ont été vendus et l'ambiance devrait être superbe au coup d'envoi (20h45). France Bleu Azur vous attend dès 20h en direct pour un avant-match exceptionnel avec les consultants foot Patrice Alberganti et Frédéric Arnault ainsi que Thierry Mesnage et Maxime Bacquié pour vous faire vivre ce match de gala.