L'OGC Nice se classe 11ème sur 20 en terme d'affluence

Avec un taux de remplissage moyen de 20.786 spectateurs par match pour la saison 2021/22, l'OGCNice est au milieu du classement de la Ligue 1. 11ème sur 20 clubs. Loin derrière l'Olympique de Marseille qui avec 56 783 truste la 1ère place, suivi par le PSG, 47 283 et l'Olympique Lyonnais; 40 286. Au fond du classement, bon dernier et sans surprise on trouve l'AS Monaco qui peine à obtenir 5 781 spectateurs en moyenne. Tous ces chiffres viennent d'être communiqué par la LFP et sont à retrouver ici.