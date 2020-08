L'OGC Nice se met à l'heure suisse avec Ndoye et Lotomba

Fraîchement sacrés champions de Suisse, en 1ere et en 2e division, Jordan Lotomba (21 ans) et Dan Ndoye (19 ans) effectuent ce mardi leur premier entraînement avec l'OGC Nice. Pour le journaliste suisse Nicolas Jacquier, les deux Helvètes vont amener de la vitesse au Gym et surprendre la Ligue 1.

C'est déjà l'heure de la rentrée pour les deux recrues suisses de l'OGC Nice. Quelques jours après leurs titres de champions, Jordan Lotomba (Young Boys de Berne - D1) et Dan Ndoye (Lausanne Sport - D2) effectuent ce mardi leurs premiers pas sur les terrains d'entraînement du Gym. Ce lundi, en marge des tests médicaux prévus, les deux nouveaux Aiglons ont également officialisé les numéros qu'ils porteront cette saison sur le maillot rouge et noir. Le latéral Jordan Lotomba récupère le numéro 23 de Malang Sarr et l'ailier Dan Ndoye portera le 14, laissé libre par Ignatius Ganago. Des numéros après lesquels les défenseurs de Ligue 1 pourraient bien courir cette saison.

"On pourrait imaginer un flan droit totalement helvétique à Nice" - Nicolas Jacquier

Lotomba c'est Usain Bolt sur un terrain de foot

Les deux espoirs, à des stades différents de leur carrière, ont cette pointe de vitesse en commun, qui a impressionné le journaliste suisse Nicolas Jacquier, qui suit les championnats helvétiques pour le site internet Le matin. "Les deux joueurs sont très rapides. Surtout Lotomba, qui est une véritable fusée. Vous le lâchez, c'est un Usain Bolt sur un terrain de foot."

Deux espoirs passés par Lausanne Sport, l'autre club d'Ineos

Autre point commun des deux fusées suisses, ces années au centre de formation de Lausanne Sport, l'autre club d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice depuis un an et qui puise donc dans un vivier qu'il connait bien pour renforcer le Gym. Dan Ndoye (19 ans) avait signé dès le mois de janvier avec le Gym et a terminé la saison en prêt à Lausanne Sport. Il a activement participé à la remontée du club en première division (5 buts - 8 passes décisives). Jordan Lotomba a quant à lui quitté le cocon de Lausanne en 2017 pour conquérir trois titres consécutifs de champion avec les Young Boys de Berne. Couvé notamment par un certain Guillaume Hoarau. "Quand il est arrivé à Berne, Hoarau l'a pris sous son aile," raconte Nicolas Jacquier. "Et quand son transfert vers Nice a été officialisé, Hoarau a dit dans les médias suisses qu'il voyait en lui un des plus grands défenseurs européens de ces prochaines années."

Acheté environ 6 millions d'euros par le Gym, Lotomba devrait être la doublure de Youcef Atal dans un premier temps. Mais sa polyvalence devrait lui permettre de gagner du temps de jeu très rapidement. Capable de jouer à gauche de la défense, ou un cran plus haut, Lotomba ressemble déjà à une bonne pioche. International espoir suisse, c'est d'ailleurs à un poste d'ailier qu'il avait brillé face aux Bleuets en novembre dernier (victoire 3-1 des Helvètes).

Dan Ndoye doit encore mûrir

Pour Dan Ndoye, la marche paraît plus haute. "Il est plus jeune, il arrive de 2e division, il risque d'avoir un temps d'adaptation plus important. Même s'il s'est montré décisif en cette fin de saison avec Lausanne, il doit encore mûrir" prévient Nicolas Jacquier. "Mais c'est un joueur très ambitieux. Comme Lotomba. Les deux hommes partagent cette détermination. Et je pense que ce transfert vers Nice est positif pour tout le monde. Cela va leur permettre de continuer à grandir dans un environnement où il n'y a pas trop de pression."

Bientôt les trois suisses à Nice ?

Nicolas Jacquier estime d'ailleurs que ce pont entre la Suisse et la France tombe sous le sens pour Nice. "Evidemment il y a ce lien entre Nice et Lausanne Sport avec Ineos. Mais je pense surtout que le championnat suisse est sous-estimé et qu'il y a de très bonnes affaires à faire. Avec de jeunes joueurs très bien formés à des tarifs moins élevés qu'ailleurs." Les deux hommes pourraient donc ouvrir la voie à d'autres compatriotes. Le nom de l'attaquant de Lausanne Sport Andi Zeqiri revient par exemple régulièrement sur la Côte d'Azur. Les trois suisses sous le maillot rouge et noir, ça aurait de la gueule sur le catalogue.