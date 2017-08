L'OGC Nice crée l'exploit et assure sa place en coupe d'Europe

Au terme d'un match à rebondissements, le Gym a arraché le nul ce mercredi soir sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (2-2). Les joueurs de Lucien Favre sont maintenant assurés de disputer la Coupe d'Europe cette saison grâce à cette victoire au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

La musique de la Ligue des Champions retentira, enfin, à l'Allianz Riviera. Les Niçois ont souffert, concédé une pléiade d'occasions, mais au final ils s'en sortent. Et de quelle manière ! Pour la seconde année consécutive, le Gym se qualifie pour la Coupe d'Europe. Reste à savoir laquelle.

Arnaud Souquet met les Niçois sur orbite

Dans l'obligation de marquer après leur match nul (1-1) la semaine dernière à l'Allianz Riviera, les coéquipiers de Dante n'ont pas tardé à appliquer les consignes de leur entraîneur helvète. Sur leur première occasion de la rencontre, les Aiglons s'octroient le droit de rêver à la coupe aux grandes oreilles. Arnaud Souquet conclut magnifiquement du droit, une frappe de Pierre Less-Melou bien repoussée par le gardien amstellodamois (2è).

La suite s'avère plus compliquée. Poussés par plus de 50 000 personnes, les joueurs de l'Ajax Amsterdam prennent le jeu à leur compte. Les occasions franches se multiplient sur la cage de Yoann Cardinale, beaucoup plus serein qu"il y a une semaine. Mais sur une énième vague blanche, le gardien du Gym cède. Van de Beek, déjà buteur à l'aller, enrhume toute la défense azuréenne d'un superbe contrôle orienté avant de fusiller Cardinale. Imparable (1-1, 26è).

Cap sur la Ligue des Champions

La seconde mi-temps ressemble en tous points à la fin du premier acte. Les néerlandais empêchent les partenaires de Vincent Koziello de jouer. Sur une énième situation d'attaque, Sanchez crucifie Yoann Cardinale au terme d'un mouvement collectif de toute beauté (2-1, 67è). L'Ajax pense avoir fait le plus dur. C'est sans compter sur l'entrée du jeune Vincent Marcel. L’indispensable Jean-Michaël Seri est servi dans la surface de réparation, talonne le ballon vers Marcel, tout juste 20 ans, qui tacle le ballon dans la cage d'Onana, complètement battu (2-2, 79è).

Les 2000 supporters niçois explosent. Lucien Favre continue de distiller ses consignes aux joueurs. Les Aiglons se procureront encore trois situations, notamment par l'intermédiaire de Pléa, sans toutefois prendre l'avantage. Qu'importe, l'important est ailleurs. L'OGC Nice est maintenant assuré de disputer à nouveau la coupe d'Europe. Et pourquoi pas la Ligue des Champions ? Pour cela, ils doivent maintenant disputer le barrage de la Ligue des Champions. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi. Et les Aiglons affronteront soit le Séville FC, Naples, Liverpool, le CSKA Moscou ou le Sporting Portugal pour se qualifier pour les poules de la coupe aux grandes oreilles.

La joie des Niçois après leur victoire

L'homme du match : le second buteur Vincent Marcel

#Favre : « Ce soir, il y a de la neige à #Nice06, Marcel a marqué du droit » 😂 — OGC Nice (@ogcnice) August 2, 2017