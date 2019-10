L'OGC Nice en plein doute après son élimination au Mans

Nice, France

Le Gym va mal. Très mal. Et ça s'est vu mercredi soir avec cette défaite méritée (c'est peut-être ça le plus inquiétant) sur la pelouse du Mans, promu en Ligue 2, qui galère dans son championnat (3 victoires en 12 matchs) et qui n'a eu aucun mal à éliminer nos Aiglons.

"Je suis agacé, déçu, énervé, c'est une performance inacceptable," réagit après la rencontre l'entraîneur Patrick Vieira, qui avait aligné un onze qui ressemble pourtant à l'équipe type du moment, avec les retours de plusieurs titulaires, absents à Strasbourg. Cyprien, Hérelle et Lees-Melou ont réintégré une équipe qu'a envoyé par le fond le pauvre Yanis Clementia, gardien remplaçant de Walter Benitez, qui avait réalisé un intérim convaincant en début de saison. Dès la 1ere minute il laisse filet sous ses gants la frappe de Créhin et plonge dans le doute ses coéquipiers. La suite fut un calvaire pour tous les Aiglons, incapables d'élever leur niveau pour renverser ce scénario fou. Le score s'est figé à 3-2 à la 20e minute et derrière, c'est Le Mans qui a eu les meilleurs occasions en seconde période.

Dante tente de remobiliser, Vieira prévient ses jeunes

Quatrième défaite d'affilée, sixième match sans victoire, le Gym ne s'en sort pas. "C'est à nous de se regarder dans le miroir et de savoir ce qu'il faut faire de plus. Il faut avoir beaucoup d'humilité. On est tous très déçu, on n'est pas content du tout et on doit faire plus dans tous les domaines," analyse capitaine Dante. Patrick Vieira, lui, pointe des défaillances individuelles. "Il y a certains joueurs qui doivent prendre conscience que leur rendement est insuffisant. A force d'avoir des opportunités, il y a un jour ils ne vont plus en avoir."

"On est une famille, on veut rester tous ensemble"

Du côté des supporters, les commentaires sont acerbes depuis le coup de sifflet final. La colère monte. Le jeu et l'état d'esprit de l'équipe sont visés, alors que ce sont les deux priorités de Patrick Vieira. Alors l'entraîneur peut-il être menacé ? Non assure Dante, qui assure que le groupe est derrière son entraîneur. "C'est là qu'on voit qu'on est une famille, on veut rester tous ensemble, que personne ne parte. Mais pour ça il va falloir qu'on travaille, qu'on écoute les critiques, les accepter et se parler comme des hommes. On doit surtout penser à honorer encore plus notre maillot".

Le Gym dit donc adieu, définitivement, à la Coupe de la Ligue, puisque c'était la dernière édition. Il va maintenant y avoir une immense pression sur les Aiglons dimanche en Ligue 1, face à Reims à l'Allianz Riviera où les supporters vont attendre au tournant la bande à Vieira.