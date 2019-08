L'OGC Nice termine sa préparation par une nouvelle correction à Wolfsburg

Nice, France

Décidément les entames de match coûtent cher au Gym cet été. Après Cardiff (1-0) et Burnley (6-1), c'est cette fois Wolfsburg qui a profité de la passivité niçoise dans les dix premières minutes. L'Allemand Félix Klaus trompait Clementia d'une frappe croisée (7e).

Sauf que cette fois, le Gym réagissait et égalisait grâce au capitaine Dante, qui trompait Casteels de la tête, bien servi par Danilo sur coup-franc (14e). Un retour au score de courte durée puisque les Allemands reprenaient l'avantage sur une tête plongeante de l'attaquant Weghorst (30e). Au coeur d'une première mi-temps de 60 minutes (pour une durée totale de 120 minutes), les Niçois pensaient revenir une nouvelle fois à hauteur de Wolfsburg mais Ganago trouvait le poteau sur un service en profondeur de Tameze (55e).

En seconde période, le Gym coulait à nouveau après le naufrage à Burnley cette semaine. Gerhardt par deux fois (75e et 85e), Brekalo (77e), Mehmedi (98e), Steffen (107e sur pénalty) et Bruma (117e) trompaient tour à tour le pauvre Clementia, qui pouvait espérer meilleur scénario pour se mettre en confiance avant probablement de connaître son baptême du feu en Ligue 1 face à Amiens samedi prochain.

Justement, cette nouvelle gifle reçue confirme que le Gym n'est pas prêt pour entamer cette nouvelle saison. Avec cinq défaites en sept matchs de préparation, le bilan de l'été est négatif, voire inquiétant quand on se penche sur les scénarios des rencontres. Les aiglons, très solides la saison passée, ne montrent plus du tout la même rigueur et la même agressivité pour garder leur but inviolé, et les performances des deux gardiens remplaçants, Cardinale (face à Burnley) et Clementia cet après-midi, ne sont pas de nature à rassurer les supporters.

Composition de départ : Clementia - Burner, Hérelle, Dante (cap), Sarr - Tameze, Danilo, Sylvestre - Maolida, Sacko, Ganago.