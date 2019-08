Ligue 1 : l'OGC Nice très diminué en défense à Rennes

Nice, France

Gros point fort la saison passée (35 buts encaissés en 38 matchs de Ligue 1, seul Lille a fait mieux), la défense du Gym est aujourd'hui décimée. Patrick Burner le latéral droit est le seul rescapé du quatuor qui a fini la saison. Malang Sarr récupère toujours d'une blessure au dos. Et la charnière centrale est sur le flanc depuis le match de mercredi face à l'OM. Pas idéal pour affronter la seule équipe du championnat qui a remporté ses trois premiers matchs.

Dante absent plusieurs semaines, Herelle touché au genou

Le capitaine Dante s'est blessé à la cheville en première période mais a "serré les dents pour terminer la rencontre" comme l'a confié ce samedi en conférence de presse Patrick Vieira. Il sera absent plusieurs semaines. Christophe Herelle, lui, est touché au genou et avait cédé sa place mercredi. Il ne fait pas non plus partie du groupe qui s'est envolé pour la Bretagne.

Première de Nsoki ?

Pour les remplacer, Patrick Vieira pourrait aligner dès le coup d'envoi la dernière recrue niçoise. Stanley Nsoki a participé samedi à son premier entraînement après son transfert validé dans la matinée en provenance du PSG. "Il est qualifié, on va l'emmener avec nous", a confirmé Patrick Vieira. Polyvalent, il pourrait être aligné en défense centrale aux côtés d'Ibrahim Cissé. Le jeune Ivoirien formé à Nice est rentré à Nîmes et face à Marseille. Sur les côtés, Burner est bien là. Coly revient de suspension. Andy Pelmard reste sur un pénalty concédé bêtement contre Marseille. Au milieu on note également l'absence du Brésilien Danilo.

Adam Ounas présent, pas Kasper Dolberg

En attaque, on attendait la présence de la recrue Kasper Dolberg. Finalement le Danois, recrue la plus chère de l'histoire du Gym, n'est pas dans le groupe. "On va prendre notre temps avec lui" avait prévenu le coach dès vendredi en marge de la présentation des trois premiers renforts de l'ère Ratcliffe.

Sur les trois, seul Adam Ounas est là finalement. L'ailier algérien pourrait même débuter étant donné que Mickaël Le Bihan et Ihsan Sacko sont partis vers la Ligue 2 et que les solutions devant se sont réduites. Le club a aussi officialisé ce samedi le départ en prêt d'Eddy Sylvestrre A noter enfin la présence dans ce groupe de Gautier Lloris, frère d'Hugo, qui sort d'une saison blanche avec le Gym.

La 4e journée de Ligue 1 Rennes - Nice est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Azur dès 14h45 pour l'avant match. Coup d'envoi à 15h au Roazhon Park.