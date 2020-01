L'OGC Nice veut se réconcilier avec la Coupe de France

Nice, France

Cette fois pas d'excuse ! Face à un adversaire en difficulté dans sa poule de National 2 (10e), le Gym doit démarrer 2020 par une victoire ce dimanche après-midi à l'Allianz Riviera et se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France, après cinq éliminations d'affilée dès les 32e.

Aucune victoire depuis 2014

Ces dernières années, les Aiglons ont souvent buté sur des clubs de Ligue 1 (Rennes, Lorient et Toulouse par deux fois), ils ont également perdu à Valenciennes (Ligue 2) en 2015 et le dernier sourire dans la compétition remonte à 2014 et cette victoire explosive 5-4 à Marseille en 16e de finale. Beaucoup trop loin pour un club qui n'a plus remporté de titre depuis 1997 et qui s'est fait sortir dès son entrée en lice en Coupe de la Ligue au Mans au mois d'octobre (3-2).

Pour se réconcilier avec ces matchs à élimination direct, le Gym peut compter sur un tirage plus clément, et une programmation qui l'avantage puisque le match se déroule à l'Allianz Riviera alors que ce sont les Varois qui devaient recevoir. Le stade Louis-Hon de Fréjus-Saint-Raphaël étant trop petit (1.300 places) et celui de Cannes visiblement trop risqué pour recevoir des supporters du Gym, vu la rivalité avec l'AS Cannes, c'est donc à l'Allianz que se déroulera ce premier rendez-vous de l'année pour les Aiglons.

Encore beaucoup d'absents côté Niçois

Pour battre cette équipe de Fréjus-Saint-Raphaël à la peine dans son championnat et qui vient d'écarter son directeur sportif Morgan Amalfitano, Patrick Vieira va aligner sa meilleure équipe. "L'objectif pour moi c'est de mettre l'équipe la plus compétitive sur le terrain pour passer ce tour. Je n'ai pas de raison de faire tourner." L'entraîneur niçois a notamment assuré que c'est bien Walter Benitez qui sera dans le but et non son remplaçant Yannis Clementia, comme c'était le cas en Coupe de la Ligue, pour le résultat qu'on connait. Coach Vieira reste malgré tout privé de plusieurs joueurs, notamment en défense. Andy Pelmard (cheville), Malang Sarr (cheville), Youcef Atal (genou), Gautier Lloris (mollet) et Christophe Hérelle (reprise) sont forfaits, tout comme les attaquants Alexis Claude-Maurice (malade) et Ignatius Ganago (reprise).

Un ancien aiglon et le frère de Benjamin Bourigeaud côté Varois

Du côté de Fréjus-Saint-Raphaël, on surveillera particulièrement la prestation de Joakim Balmy, jeune latéral gauche (22 ans) formé au Gym et parti rouler sa bosse à l'étranger (Pays-Bas, Bulgarie) avant d'atterrir à Fréjus. Dans le but, Oumar Sissoko (32 ans) est international malien et a évolué plusieurs saisons au FC Metz. Au milieu on trouve aussi Alexis Bourigeaud (20 ans), petit frère du Rennais Benjamin. Et en attaque le meilleur buteur du club cette saison Sébastien Da Silva (6 réalisations dont 2 en Coupe) évoluait à Rodez en national avant de signer dans le Var. Pas de nom ronflant mais un collectif à surveiller. Le club a notamment sorti Grenoble (Ligue 2) au 7e tour. Attention donc à ne pas prendre à la légère ce jeune club créé en 2009 de la fusion entre l'Étoile de Fréjus et le Stade Raphaëlois.

OGC Nice - Fréjus-Saint-Raphaël coup d'envoi à 17h15 à l'Allianz Riviera. Avant-match dès 17h sur Franec Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié.