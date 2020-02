L'OGC Nice vise la 5e place de la Ligue 1 face à Brest

En cas de victoire face à Brest (13e) ce vendredi à l'Allianz Riviera (19h), l'OGC Nice (8e) peut s'emparer provisoirement de la 5e place. Une occasion à ne pas rater pour des Aiglons qui doivent aussi faire oublier la défaite face à Nîmes et la bouillie de football à Toulouse samedi dernier.

Pour regarder devant et vers cette 5e place qui leur tend les bras, les Aiglons doivent aussi avoir un œil dans le rétroviseur. Cette victoire douloureuse arrachée à Toulouse (2-0) samedi dernier a occupé une large partie de la conférence de presse d'avant-match ce jeudi. L'entraîneur Patrick Vieira a une nouvelle fois pointé le "manque de maturité" de son groupe et le "manque de respect pour l'adversaire" ce soir là. Le milieu Pierre Lees-Melou, lui, assure que le groupe "s'est dit les choses" dès la fin du match, dans le vestiaire. L'idée étant bien évidemment d'éviter de reproduire une telle bouillie de football.

Retrouver le Top 5 pour la première fois depuis septembre

Une fois évacué le goût de défaite de cette victoire, on peut retenir les trois points arrachés au Stadium, qui permettent aux Aiglons (8e) d'être à seulement deux points de Monaco (5e) et quatre de Lille (4e). "Mine de rien on est toujours là alors qu'on est en dents de scie depuis le début de la saison," rappelle Pierre Lees-Melou."C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut arrêter de passer à travers nos matchs."

Andy Pelmard de retour dans le groupe après trois mois d'absence

Le Gym a en effet pris la mauvaise habitude cette saison de rater la marche quand il a l'occasion de s'élever au classement. Il faut remonter à la 6e journée pour trouver trace des Aiglons dans le Top 5 de la Ligue 1. Ils étaient alors 3e, après un succès face à Dijon (2-1). Depuis ? Une lente dégringolade, avant de se stabiliser dans ce ventre mou du championnat, qui concerne aujourd'hui au moins huit équipes. Cinq points seulement séparent Monaco (5e) de Brest (13e) et les Bretons peuvent justement recoller aux Aiglons en cas de victoire ce vendredi soir à l'Allianz Riviera.

Pour tenter d'enchaîner une seconde victoire d'affilée pour la première fois depuis le mois d'août, Patrick Vieira peut compter sur un groupe presque au complet. Seuls Wylan Cyprien et Youcef Atal manquent toujours à l'appel. Touché aux ischios, le milieu de terrain doit d'ailleurs reprendre l'entraînement en début de semaine. On note également le retour dans le groupe d'Andy Pelmard. Diminué depuis plusieurs semaines, le jeune défenseur (20 ans) n'était plus apparu dans le groupe depuis le 3 novembre face à Reims.

Nice - Brest, match à vivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur France Bleu Azur.