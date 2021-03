L'OGC Nice vise la passe de trois en Ligue 1 à Lorient

Alors qu'il n'a plus que le championnat à jouer, l'OGC Nice espère bien finir cette saison. A commencer par ce déplacement en Bretagne pour affronter ce dimanche des Lorientais à la lutte pour le maintien (17e). Avec huit points d'avance sur les Merlus et dix sur Nîmes (18e), le Gym plierait quasiment l'affaire du maintien en cas de victoire au stade du Moustoir.

Il peut aussi voir au-delà de cet objectif étriqué et viser une 3e victoire d'affilée. Ce serait une première depuis plus de deux ans et demi. Et cela pourrait permettre de doubler Rennes (10e) en cas de défaite large des Bretons face à Strasbourg.

Retour de Dolberg dans le XI

Pour cette rencontre les Aiglons sont privés de Jean-Clair Todibo (suspendu) et ne peuvent toujours pas compter sur Rony Lopes et Youcef Atal, attendus pour la réception de Marseille dans une semaine. Kasper Dolberg, Jordan Lotomba et Robson Bambu sont de retour dans le XI. Côté Lorientais le gardien Paul Nardi est suspendu et le milieu Thomas Monconduit touché au genou.

Lorient - OGC Nice 29e journée de Ligue 1 match à vivre dès 14h45 en direct sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires.