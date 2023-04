L'Olympique d'Alès en Cévennes saisit la Ministre des Sports

Le club de foot d'Alès, dans le Gard, vient d'envoyer un courrier, une lettre ouverte, à la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Le club gardois est en conflit avec la Fédération Française de Football. Pourquoi ? L'avocat de l'OAC, maître Thomas Callen, y dénonce "’une situation inacceptable et scandaleuse qui concerne le Comité exécutif de la Fédération Française de Football.

La problématique ? Le club se bat pour récupérer des points retirés par la DNCG, qu'on appelle par habitude le gendarme financier du foot français. Le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) a proposé de réduire la sanction de 5 à 3 points (+ 2 avec sursis). Sauf que le comité exécutif de la FFF s'y oppose.

Ce que l'AOC met en avant, c'est la présence au sein du comité exécutif de la FFF de.. Jean Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais.. dont l'équipe réserve joue dans le même championnat qu'Alès, et lutte également pour son maintien en National 2. "Autrement dit, peut-on lire dans le communiqué publié ce mercredi par l'OAC, Monsieur Jean Michel Aulas n’a pas craint de prendre part au vote d’une décision refusant de restituer deux points à une équipe évoluant dans le même championnat que sa propre équipe et ce, dans un contexte où la 11e place est susceptible, à la fin du championnat, de faire l’objet d’une relégation et où l’Olympique Lyonnais 2 et L'Olympique d'Alès en Cévennes sont respectivement 9e et 10e".

L'avocat de l'OAC rajoute ainsi que "la décision du 5 avril 2023 (...) a donc été adoptée dans un contexte frauduleux et grossier de conflit d’intérêts".

Il reste 5 journées d'ici la fin du championnat. Alès reçoit Marignane-Gignac ce samedi 29 avril, la réserve de Lyon joue également à domicile, face à Thonon Evian. La saison se termine le 3 juin prochain.