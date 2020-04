100% OM / 100% Solidarité !!!

Habitué à gérer des crises, L'Olympique de Marseille s’est engagé à son tour dans la lutte contre le Covid-19, en mettant à disposition leurs installations. « Le club propose la mise à disposition de ses infrastructures (Stade Orange Vélodrome et Centre d’entraînement de La Commanderie), par exemple dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance" avons nous appris dans un communiqué.

Les Olympiens offrent également des denrées destinées à la Banque alimentaire.

« Cette période de crise touche particulièrement les plus faibles, auxquels il nous tient à cœur d'apporter un soutien tout particulier. OM FONDATION a d'ores et déjà fourni 3 tonnes de denrées au bénéfice de la Banque alimentaire, qui bénéficieront à 6000 personnes sur une durée d'un mois. »

Enfin, le club apporte aussi son soutien financier à l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille, via sa fondation, en lançant un appel aux dons avec déjà une participation à hauteur de 50 000 euros.

Enfin le président Jacques-Henri Eyraud a adressé un message au groupe et estime que les joueurs doivent faire un effort financier important.

Autour du stade et partout ailleurs retentissent à 20 heures les applaudissements

Tous ensemble pour soutenir le personnel soignant et tous ceux qui continuent de travailler en période de confinement ..

Parmi lesquels ceux du défenseur olympien, Jordan Amavi

celui ci s’est inspiré d’un chant de supporters pour apporter son soutien au personnel médical.

Un autre message de soutien en bleu et blanc, celui de Florian Thauvin

. L'attaquant Olympien relève le combat et fait également un appel au don pour soutenir les équipes en première ligne face à la pandémie.

ALLER "droit au but" c'est aussi ça "La générosité marseillaise" !