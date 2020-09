L'Olympique de Marseille lance un label de rap avec BMG

L'Olympique de Marseille et l'éditeur musical BMG lancent, en partenariat, un label de rap, R&B et pop, basé à Marseille. Le but : faire rayonner les talents locaux, qu'ils soient des méga-stars ou des artistes émergents.

C'est une première pour un club de football en France : l'Olympique de Marseille et BMG lancent "OM Records" : un label de rap, R&B et pop ! Le label, basé à Marseille, est monté en partenariat entre l'OM et l'éditeur musical BMG, à 50-50.

"Le but de ce partenariat avec l'OM est d'offrir de nouvelles opportunités aux artistes établis, aux talents émergents et aux collectifs d'artistes de Marseille, du Sud de la France au sens large et même d'Afrique" explique dans un communiqué le directeur général de BMG France, Sylvain Gazaignes. "Marseille est un berceau du rap et du hip-hop français depuis IAM", ajoute le président du club Jacques-Henri Eyraud : "Les liens entre l'OM et les artistes locaux sont forts depuis des années. Le lancement d'OM Records vient parachever ce lien et symbolise la volonté du club de promouvoir dans le monde entier l'énergie unique qui se dégage de Marseille et de ses habitants."

Un premier album dans trois semaines

Le premier album produit doit sortir le 13 novembre. Ce sera une compilation, baptisée Vendredi 13, et réalisée par un autre label marseillais, B18, créé par quatre jeunes des quartiers nord il y a un an. On y entendra des morceaux originaux de grands noms du rap, dont les stars marseillaises Soprano et Jul, mais aussi le Rat Luciano, et des jeunes pousses comme Lebeey ou Fz, qui enregistrent pour la première fois.