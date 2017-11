L'Olympique de Marseille ne cache plus ses ambitions avant d'aller à Metz

A 1 mois de la trêve hivernale, l'OM est.. à l'agachon, à 1 petit point du podium. Alors, les hommes de Rudi Garcia peuvent-ils nourrir l'espoir d'aller titiller Monaco et Lyon dans la course aux 3 premières places. Loin de Paris, bien sûr.

2 options s'offent à l'OM désormais : d'abord, conserver le discours officiel qui vise de "faire mieux que l'a saison dernière", soit mieux que la 5e place de Ligue 1. Mais ce qui se murmure dans le vestiaire semble assez logiquement bien plus ambitieux : accrocher le podium, et donc un ticket pour la prochaine Ligue des Champions

Avant d'aller sur le terrain de la lanterne rouge, à Metz ce mercredi, les hommes de Rudi Garcia sont bien calés derrière Monaco et Lyon.

"Objectif podium ? Bien sûr ! Et ça l'a toujours été. On est en bonne position pour obtenir le podium. Sur les 9 dernières journées, on est 2e au classement, il faut rester sur ce rythme là" Bouna Sarr

Rudi Garcia est bien sûr dans son rôle quand il calme les ardeurs des uns ou des autres. L'entraîneur marseillais semble bien dans ses baskets, presque caché derrière le trio actuellement en tête du championnat : à l'abri, sans être décroché ni trop exposé, et en position d'outsider.

"On n'est pas dauphin mais 4e. Mais on est dans nos objectifs. On a fait le trou, enfin c'est un bien grand mot.. On a 5 points d'avance sur le 5e ; avec la victoire à 3 points, tout va vite (..) ce qu'il faut, c'est être à la lutte le plus longtemps possible, et puis si on a l'opportunité de passer devant ceux qui sont devant nous on ne va pas se gêner évidemment" Rudi Garcia