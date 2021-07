L'Olympique de Marseille présente ses recrues... tout en préparant ses ventes dans un marché difficile

L'Olympique de Marseille intègre ses huit recrues à la faveur des matchs amicaux - 3 victoires 2 nuls. Le mercato a été évoqué ce lundi en pointillé lors de la conférence de presse du président Pablo Longoria. Le président présentait deux recrues : le Turc Ünder et le Brésilien Luan Peres. Mais Longoria ne le cache pas : il va falloir vendre et les regards sont tournés vers un attaquant en particulier.

"Tous les clubs doivent vendre en ce moment"

Dario Benedetto va-t'il rester longtemps encore à la pointe de l'attaque olympienne ? Le président Pablo Longoria prend son temps : "Il y a la question des attaquants. Milic revient chez nous le 1er août de son opération au genou. Benedetto est encore en contrat avec le club. Ce n'est pas un secret que certains sont intéressés par lui. Il faut trouver la bonne opportunité." L'OM a beau dire que le projet sportif prédomine, certains vont disparaitre de la photo officielle 2021/2022 : "Tous les clubs doivent vendre en ce moment. 80 % des clubs européens ont fini l'année dans le rouge." Deux ventes suffiraient-elles ? "Combien de joueurs doivent partir ? Cela dépend du marché qui est très difficile. Le marché est difficile pour tous les clubs, pas seulement pour l'OM." Selon le président olympien, "il y a un manque de cash dans les marchés espagnol et italien", englués dans la conjoncture Covid. Il faut vendre, mais qui va acheter ? Qui peut acheter ?

Les recrues bien intégrées ?

Le Turc Cengiz Ünder ne vise rien d'autre que "la qualification pour la ligue des Champions", lui qui connaissait de l'OM son sacre de 1993. Attiré dans les Bouches-du-Rhône par le discours de Sampaoli et de Longoria, le jeune ailier va-t'il se remettre sur pied après deux saisons erratiques à Rome et à Leicester ? Le dribleur s'appuie sur "la ferveur" populaire qui lui rappelle la Turquie. "Les supporters sont pareils. Pour un joueur comme moi, c'est très émouvant et ça donne envie de se dépasser. J'ai été impressionné par ce que j'ai vu à Fos sur Mer alors que c'était un match amical".

Cengiz Ünder © Radio France - Christophe Van Veen

Le soutien vient aussi de l'entourage pour le Brésilien Luan Peres, défenseur dont la tentative à Bruges, en Belgique, avait tourné au fiasco avec seulement trois matchs disputés. "J'étais seul à Bruges. Aujourd'hui je suis avec ma femme - présente dans la salle - et ce n'est plus du tout pareil". C'est le coach qu'il connaît à Santos, Jorge Sampaoli, qui l'a convaincu de retraverser l'Atlantique jusqu'en Méditerranée. "Je me sens comme chez moi ici. Le coach me donne beaucoup de confiance. Le fait de le connaître a aidé à une intégration rapide. Et je joue en plus avec deux Brésiliens à mes côtés. Marseille a tous les atouts pour réussir cette saison". Les supporters Marseillais jugeront sur pièces samedi soir, pour voir si ces intégrations sont réussies sur le terrain.

Luan Peres © Radio France - Christophe Van Veen