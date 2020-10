L’Olympique de Marseille se relance après sa victoire à Lorient (0-1)

La déception des supporters de l’Olympique de Marseille, mercredi soir, était à la hauteur de la désillusion connue par les Marseillais en Grèce. Pour leurs retrouvailles avec la Ligue des champions, les joueurs d’André Villas-Boas ont été trop inoffensifs contre l’Olympiakos et ont été punis en fin de match. Il fallait donc se reprendre, samedi, à Lorient, sur la pelouse d’un promu seulement 17e au classement.

Malgré les conditions climatiques compliquées, l’Olympique de Marseille a fait le nécessaire pour s’imposer contre les Merlus grâce à un but du défenseur central Léo Belardi (54e) consécutif à un coup-franc de Florian Thauvin… et une erreur du gardien lorientais, Paul Nardi. "C’est un peu de réussite, mais le mérite me revient aussi", a souri le buteur après la rencontre.

Marseille recolle en haut du classement

Grâce à sa victoire, l’Olympique de Marseille compte ce dimanche le même nombre de points que le Stade Rennais, 3e en attendant les derniers matchs de la journée. Avec 15 points après 8 matchs, l’OM fait mieux que l’année dernière (13) et surtout les Olympiens n’ont plus perdu depuis un an à l’extérieur en Ligue 1.

De bon augure avant la réception de Manchester City en Ligue des champions, mardi.