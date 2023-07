L'Olympique de Marseille, un joli plan de relance pour le Mayennais Pierre-Emerick Aubameyang

Les discussions entre l'Olympique de Marseille et le Mayennais Pierre-Emerick Aubameyang avancent à pas de géant. Selon le site internet Foot Mercato, et confirmée par le quotidien La Provence , l'attaquant franco-gabonais pourrait s'engager avec l'OM sur une durée de trois ans. Il ne reste plus qu'à convaincre son club de Chelsea qui l'a placé sur la liste des transferts, de le libérer de sa dernière année de contrat à Londres.

Deux saisons compliquées

Le transfert du Lavallois serait un joli coup pour l'Olympique de Marseille mais aussi pour le joueur. Âgé de 34 ans, PEA n'a plus de temps à perdre. Depuis fin 2021, le joueur n'a pas connu que des beaux moments, même s'il a porté les maillots prestigieux du FC Barcelone et de Chelsea.

Ses cinq mois au Barça, de février à juin 2022 ne sont pas infamants : 24 matchs 13 buts, mais le Lavallois vivra en Catalogne un traumatisme : une agression à la barre de fer par des voleurs à son domicile. Quelques mois auparavant, Pierre-Emerick Aubameyang a loupé la coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon en raison d'un test positif au Covid-19 après une soirée festive controversée avec des coéquipiers.

Mis de côté à Chelsea

L'été dernier, PEA signe alors à Chelsea. Le club anglais vit une période de tempête avec le départ de son propriétaire russe Roman Abramovich au profit d'un américain, Todd Boehly. Ce dernier sort le carnet de chaque et recrute à tout-va dans le secteur offensif. Aubameyang voit alors arriver de la concurrence : Lukaku, Sterling puis plus tard Moudrik et João Joao Felix.

La Ligue des Champions en ligne de mire

L'insaisissable Aubameyang, longtemps pisté par le Paris Saint-Germain, pourrait trouver à Marseille un poste de titutaire en attaque avec le Portugais Vitinha et sous la houlette du nouvel entraîneur Marcelino. Le premier défi du Mayennais avec l'OM serait de passer les barrages de la Ligue des Champions qui démarrent dans quelques jours.