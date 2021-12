L'Olympique lyonnais interdit les déplacements à ses groupes de supporters pour les matches à l'extérieur

L'Olympique lyonnais a annoncé ce samedi interdire à ses groupes de supporters de se déplacer pour les matches à l'extérieur. Une décision prise par le club alors que de nouveaux incidents sont intervenus ce vendredi soir en tribunes lors du match de Coupe de France opposant l'OL au Paris FC. La rencontre a du être interrompue après des jets de fumigènes en direction d'une tribune parisienne et l'explosion de deux bombes agricoles au stade Charlety.

Dans un communiqué publié ce samedi, l'Olympique lyonnais "condamne une nouvelle fois fermement toutes les violences (...) Alors que le football français fait face à une crise sans précédent, ces incidents sont inacceptables et font peser une lourde menace sur notre sport". Le club indique également qu'il s’est mis "à la disposition des enquêteurs et instances pour que la lumière soit faite sur l’intégralité des actes commis lors de cette soirée et que les responsabilités soient établies". L'OL a en tout cas décidé de porter plainte et assure qu'il "prendra les mesures les plus sévères contre les personnes impliquées". y compris s'il s'agit de supporters lyonnais.

Les individus impliqués n’ont pas leur place dans un stade

Face aux débordements récurrents ces dernières semaines, le club se veut ferme, "les individus impliqués n’ont pas leur place dans un stade, la violence ne peut plus être tolérée dans les stades (...) Les violences doivent être fermement condamnées par l’ensemble des acteurs du football, y compris par les groupes de supporters".

"Plus que jamais, nous devons éradiquer ces phénomènes de hooliganisme et bannir tous ceux qui sont ennemis, par leurs actes, du football, mais aussi des clubs dont ils se revendiquent," précise le club avant qui prend donc une décision radicale. "Dans ce contexte, jusqu’à nouvel ordre, et jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’identification des auteurs, l’Olympique Lyonnais décide d’interdire de déplacement les groupes de supporters pour les matchs à l’extérieur".