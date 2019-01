L'OM frustré et battu à St-Etienne (2-1) en match en retard

Saint-Étienne, France

L'OM y a cru. Forcément. Les hommes de Rudi Garcia, comme dimanche face à Monaco, ont ouvert le score. Mais les Verts sont revenus en seconde période, avant d'arracher les 3 points sur le fil. Au classement, les hommes de Rudi Garcia sont maintenant relégués 8 points derrière leur adversaire du soir.

Le podium à 8 points

Surprise à la publication de la feuille de match : Rudi Garcia décide de se passer de son capitaine Dimitri Payet, relégué sur le banc. C'est Luiz Gustavo qui porte le brassard, le Brésilien s'imposant comme un leader naturel dans le vestiaire marseillais.

Dimitri Payet remplaçant à Saint-Étienne. La compo de l'OM :



Mandanda

Sarr

Rolando

Kamara

Amavi

Strootman

Luiz Gustavo

Thauvin

Sanson

Lopez

Ocamposhttps://t.co/pzgnmXEZgCpic.twitter.com/2LO0faS113 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 16, 2019

C'est bien l'OM qui ouvre le score, et logiquement après une entame de match sérieuse. A la 17e minute, Florian Thauvin déborde et centre parfaitement en retrait pour K Strootman. Le néerlandais, de la tête, inscrit là son premier but sous les couleurs olympiennes.

Mais en seconde période, Khazri à lui suel renverse la vapeur. D'abord, juste avant l'heure de jeu, le Tunisien transforme un pénalty, après l'appel à l'assistance vidéo.

Khazri est décidément le bourreau de l'OM dans cette rencontre. Dans les dernières minutes, il fusille à nouveau Steve Mandanda d'une frappe sèche de l'extérieur de la surface de réparation (2-1). L'OM, émoussé, a fini par trop reculer.

L'OM rejoue dimanche, cette fois à Caen (17h).