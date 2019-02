L'OM prend 1 point dans la douleur à Rennes

Rennes, France

Les hommes de Rudi Garcia rêvaient de de la passe de 4 : une 4e victoire consécutive en championnat. Ils ont vite compris à Rennes que la tâche serait compliquée. Les bretons, dans l'euphorie de leur qualification pour les 8e de finale d'Europa League jeudi à Séville, ouvrent le score dès la 7e minute. Marseille, longtemps méconnaissable, finit quand même par arracher un point, et revient provisoirement au moins à 5 longueurs de Lyon qui joue ce dimanche à Monaco.

Amavi expulsé

C'est Valère Germain qui égalise pour l'OM juste avant l'heure de jeu. Sur un corner joué à 2 entre Maxime Lopez et F. Thauvin, Germain coupe la trajectoire du ballon de la tête et trompe Tomas Koubek (1-1). L'ancien niçois inscrit là son 4e but de la saison en championnat.

En toute fin de match, Marseille termine à 10. J. Amavi retient Adrien Hunou qui filait au but ; le défenseur est expulsé. Le coup franc de C. Grenier ne donne rien.

Marseille reprend la 5e place à Reims, avant de recevoir Saint-Etienne dimanche prochain.