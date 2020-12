L'OM s'incline à Manchester City (0-3) et ne verra pas l'Europa Ligue

Les marseillais y ont cru pendant 45 minutes. Avant de craquer en seconde période. Ils y ont cru car, pendant la première mi-temps, ils sont présents, dans l'intensité, dans l’état d’esprit, terminant même mieux que les Citizens, sous une pluie intense.

Ils y ont cru, aussi, parce que Porto menait en Grèce face à l'Olympiakos (Score final de 2-0).

Mais l'OM a craqué trop vite en seconde (48e) pour croire en une qualification. Comme si ce but avait cassé l'élan olympien. Car ensuite, on n'a pas revu les marseillais de la première période. Un but leur permettait de croire à l'Europa Ligue. Mais l'OM, malgré quelques changements, s'est écroulé, encaissant deux buts dans le dernier quart d'heure (77e ; 90e).

C'est la fin du calvaire européen des marseillais et de leurs supporters, intéressants en Ligue 1, mais battus 5 fois en 6 matches (1 victoire) et donc derniers de leur groupe, et qui vont désormais tout faire pour se frotter de nouveau au gratin européen la saison prochaine. En espérant qu'ils y parviennent et qu'ils affichent un autre niveau.