L'OM à Amiens pour mettre la pression sur les équipes de tête

En cas de succès à Amiens (16e), ce vendredi soir, à vivre (20H45) sur francebleuprovence et www.francebleu.fr, l'OM (5e) profiterait des gros duels de cette 9ème journée de L1: PSG-Angers et Nantes-Nice. La perspective de mettre fin à trois rendez-vous sans succès est donc alléchante!

Marseille, France

C'est une nouvelle occasion à saisir... Les marseillais en ayant déjà trop gâché ces dernières semaines.

L'OM a une nouvelle opportunité, en ce début de championnat fou-fou, de se rapprocher du podium. Car le menu de ce 9ème épidose de L1 nous propose des duels de fortes têtes: PSG (1er)-Angers (2e) et Nantes( 3e)-Nice (6e). L'occasion pour l'OM de combler la totalité ou une partie de son retard (3 points) sur le podium.

Valentin Rongier: "C'est aussi une question de confiance. Il suffit d'une victoire pour relancer la machine"

Mais pour celà, il va de nouveau falloir sortir les muscles et l'emporter à Amiens, après trois matches sans succès. "Les blessures et les suspensions, ce n'est jamais positif. Après, on a montré sur le terrain que l'on avait des ressources autres pour se procurer des occasions analyse le milieu de terrain marseillais Valentin Rongier. Malheureusement, on n'en met pas assez au fond. Sur chaque match, on le voit, on a de belles opportunités et sur les matches précédents (les 3 victoires de suite), on les mettait. C'est aussi une question de confiance. Il suffit d'une victoire pour relancer la machine."

L'OM: seule équipe invaincue à l'extérieur et à n'avoir perdu qu'une seule fois en 8 matches

L'OM devra surtout gommer son inconstance, flagrante sur ses deux dernières sorties (0-0 à Dijon; 1-1- devant Rennes). Car les marseillais n'ont joué qu'une mi-temps sur deux. Pourtant, les chiffres sont flatteurs pour l'équipe de Steve Mandanda: l'OM est la seule équipe à avoir le moins perdu: un seul revers en 8 matches.

L'OM est invaincue depuis 6 matches, et plus d'un mois, mais cela ne lui a pas permis de monter sur le podium. Car depuis 10 jours, les olympiens sont moins biens. Amoindris, ils ont beaucoup plus de mal à marquer: 1 seul but en 2 matches et sur corner.

L'OM qui est aussi la seule cylindrée de Ligue 1 à ne pas avoir chuté en déplacement. Des dispositions qui doivent lui permettre de dévorer Amiens, qui marque presque'à chacun de ses rendez-vous mais qui gagne peu et surtout, qui possède l'une des plus mauvaises défenses de Ligue 1. A l'OM donc, de retrouver sa grinta pour ne pas cogiter et se rapprocher du podium.

Cinq titulaires absents!

Pour la première fois de la saison, André Villas-Boas doit composer avec autant d’absences majeures.

Aux défenseurs Kamara (suspendu) et Alvaro Gonzalez (blessé) "qui pourrait revenir pour le match au PSG (le 27 octobre) ou peut-être contre Strasbourg (le 20 octobre)" dixit l’entraîneur olympien, et aux attaquants Payet (suspendu) et Thauvin (blessé jusqu'à fin décembre), il faut ajouter le milieu de terrain Kévin Strootman absent pour cause de suspension.

Equipe probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sarr, Perrin, Caleta-Car, Sakaï - Lopez, Rongier, Sanson - Khaoui, Benedetto, Germain.