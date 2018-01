L'OM peut à nouveau remettre la pression sur Lyon et Monaco ! Marseille se déplace ce vendredi soir à Caen, en match d'ouverture de la 22e journée de championnat. Marseille, pour l'instant 3e, peut reprendre la 2e place en cas de succès en Normandie. Les hommes de Rudi Garcia font le plein depuis la reprise au début du mois : qualification contre Valenciennes en Coupe de France, et victoire à Rennes (3-0) en championnat.

Les Caennais pour leur part sont 10e, et restent sur une victoire à Bordeaux

Au match aller début novembre, l'OM avait atomisé le Stade Malherbe, 5 buts à 0, au Stade Vélodrome. Luiz Gustavo, Morgan Sanson, Florian Thauvin (auteur d'ailleurs d'un doublé) et K. Mitroglou avaient trouvé le chemin des filets, et remis l'OM sur de bons rails, dans la foulée de la défaite en Europa League à Guimaraes (Portugal) marquée par le début de "l'affaire Patrice Evra".

"Un sentiment de supériorité ? Si on l'a quelque part, il faut vite l'effacer. J'ai une grosse gomme dans mon bureau, énorme. Et je vais m'en servir s'il faut" Rudi Garcia

Pour l'OM, un seul objectif : gagner, et rester au chaud avant de suivre les résultats de Lyon et Monaco dans un canapé.

"Ils sont venus ici, ils ont pris une valise. Donc ils seront revanchards. Il y aura de l'impact, on n'a pas du tout envie d'aller là-bas en se disant qu'on n'est plus fort qu'eux. Le mot d'ordre c'est : humilité. On va jouer à fond" F. Zambo Anguissa