90 minutes. Peut-être plus, si jamais l'affaire ne tournait pas si bien que prévu. Voilà ce qui sépare l'Olympique de Marseille d'un quart de finale de Coupe d'Europa, ce qui ne lui est plus arrivé depuis un quart de Ligue des Champions face au Bayern Münich en 2011/12.

A Bilbao, Marseille débarque fort de son résultat (3-1) décroché au match aller au Vélodrome.

Le but de Lucas Ocampos inscrit à la 36ème secondes face à l'Athletic Bilbao est le but le plus rapide marqué en Ligue Europa cette saison. (Opta) pic.twitter.com/wFFX1ZM7mo

A domicile, et notamment grâce à un doublé de son argentin Lucas Ocampos, l'OM avait surclassé les espagnols. Mais un pénalty très litigieux accordé aux Basques donne un peu plus de piment à ce match retour.

Il y a 2 ans, les 2 clubs s'étaient déjà affrontés, mais au tour précédent, en 16e de finale. Et ce sont les Basques qui s'étaient qualifiés. (1-0 au Vélodrome pour les Espagnols à l'aller, 1-1 au retour)

C'est simple : l'OM n'a donc 2 buts d'avance à négocier. De quoi voir venir a priori. Mais comment gérer exactement ?

"Jouer ? On ne sait faire que ça. Donc on n'aura pas le choix. Partir pour mettre le bus devant le but et défendre nos 2 buts, ce serait la pire des idées. Non, au contraire on va jouer pour essayer de marquer et de gagner ce match. Ce serait la meilleure façon de se qualifier" Dimitri Payet, capitaine