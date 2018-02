L'OM à jamais les premiers pour la Ligue des Champions, mais aussi pour l'Europa League ? Le rêve d'Adil Rami

Par Tony Selliez, France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse

Il veut aller le plus loin et le plus haut possible avec l'OM. Mais avant de retrouver le PSG en Coupe de France, Adil Rami confie son plus beau rêve de la saison, et il est.. européen.