L'OM à l'amende à cause du fair-play financier ?

Le fair play financier, éternelle épée de Damoclès pour les clubs de football européen. Cette fois encore, comme l'an passé, l'Olympique de Marseille s'exposerait à des sanctions imposées par l'UEFA, l’association qui gère toutes les fédérations de football en Europe. Elle pourrait serrer la vis, et contraindre le club marseillais dans sa marge de manoeuvre financière et donc sportive.

Déficit trop important

Que risque le club ? un accord de règlement, c’est-à-dire des punitions, et il y en a plusieurs types possibles. Sanctions financières par exemple : une amende, un contrôle de sa masse salariale et de ses transferts, possible aussi une limitation du nombre des joueurs inscrits en Coupe d’Europe l’an prochain à condition bien sûr que l’OM soit qualifié

INFO L'EQUIPE. L'OM se dirige vers un «accord de règlement» décidé par l'UEFA comportant des «punitions» car il est en dehors des clous du fair-play financier https://t.co/mSdTD7oeITpic.twitter.com/vEayDF0Mvr — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 7, 2019

Dans la négociation, les dirigeants marseillais vont peut-être aussi devoir s’engager sur un plan sur plusieurs années, avec pour objectif de garantir un retour à l’équilibre. C’est l’équivalent d’une période de probation.