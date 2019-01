L'OM à la relance en Coupe de France face à Andrézieux

Marseille, France

Pas le droit à l'erreur pour l'OM ! Marseille reprend du service en ce début 2019 avec un 32e de finale de Coupe de France ce dimanche après-midi. Et Les hommes de Rudi Garcia sont opposés à Andrézieux, un club de National 2, l'équivalent de la 4e division. Le match se joue à Saint-Etienne, au stade Geoffroy Guichard. Pour les joueurs marseillais, c'est une première occasion de prouver qu'ils ont tourné la page après une première partie de saison en dents de scie.

300 supporters marseillais seulement

Andrézieux occupe pour l'instant la 6e place de National 2 (groupe B) avec 6 points de retard sur le leader, Le Puy.

"Ce sera un adversaire coriace. On les a étudiés. Andrézieux travaille bien, c'est une équipe bien organisée. Il va falloir être à notre meilleur niveau, jouer à 100%, ne pas s'économiser du tout. Il faut absolument repartir du bon pied" Rudi Garcia

L'OM reste sur un match nul (1-1) ) à Angers, en championnat juste avant la trêve de Noël. Mais surtout, Marseille n'a plus gagné depuis le 25 novembre (3-1 à Amiens). Les hommes de Rudi Garcia sont déjà éliminés et de l'Europa League et de la Coupe de la Ligue.

Avantage au moins dans ce rendez-vous de Coupe de France qui a tout du match piège pour l'OM, Andrézieux ne joue pas dans son petit stade de 5 000 places, mais bien à St-Etienne, à Geoffroy Guichard.

"C'est mieux pour nous. On va jouer sur une bonne pelouse, un bon terrain. Dans un stade aussi qu'on connaît, donc on sera plus à notre aise. Je pense que ça va jouer'" Bouna Sarr

Pour l'OM, c'est aussi le premier rendez-vous de l'année d'un calendrier qui va vite se remplir. Marseille a deux matchs en retard en Ligue 1, un déplacement à Saint-Etienne justement (17e journée, reprogrammé le 16 janvier à 21h) et la réception de Bordeaux (18e journée)

"C'est juste dommage que dans un stade aussi grand on ait autorisé aussi peu de supporters marseillais. Nous on a besoin d'eux, on compte sur eux. Ils voulaient venir plus nombreux, et on ne le leur a pas permis. J'aurais aimé que toutes les demandes de l'OM pour ses supporters soient satisfaites. Ce n'est pas le cas. Mais c'est comme ça" Rudi Garcia

La saison dernière, l'OM s'est débarrassée de Valenciennes, Epinal puis Bourg-Péronnas, avant de tomber en quarts de finale de cette Coupe de France face au PSG. Marseille n'est plus sorti dès les 32e de finale de la compétition depuis la saison 2014-15, et une élimination à Grenoble (CFA ; 3-3 ( tab à 4)

Le coup d'envoi à St-Etienne est donné à 14h15.