Qui va garder le rythme sur le podium de la Ligue 1, derrière le PSG et Monaco : Lyon ou Marseille ? Verdict ce dimanche soir, avec le match de clôture de la 18e journée du championnat (21h).

Lyon, France

C'est un face à face qui vaut cher, entre grand rivaux de ces dernières saisons. Marseille et Lyon s'affrontent ce dimanche pour rester à la hauteur de Monaco, sur le podium.

On y va pour gagner" Rudi Garcia, entraîneur de l'OM

Malheur au perdant

Pour l'instant, le Top 4 du championnat impose un rythme infernal à ses poursuivants, avec un 4e (OM) à 35 points. Nantes, vainqueur d'Angers 1-0 dans l'après-midi, s'accroche malgré tout en 5e position avec 30 points. S'il y a un perdant ce dimanche, il sera éjecté du podium.

Marseille reste sur une très belle série : aucune défaite en championnat depuis septembre face à Rennes (1-3). Les hommes de Rudi Garcia ont aussi la particularité d'avoir toujours marqué, dans tous leurs matchs de Ligue 1 depuis le début de saison ; ce qu'aucune autre équipe n'a réussi à réaliser.

La dernière victoire de l'OM à Lyon date du 11 Novembre 2007 (1-2). Soit 11 matches d'invincibilité pour l'OL (6 victoires, 5 nuls). #OLOM — Statistiques (@Stats_OL) December 17, 2017

Les Lyonnais, eux, sont aussi solides et armés ; emmenés par 2 jours à déjà plus de 10 buts chacun (Mariano Diaz, 12 buts en Ligue 1 et Nabil Fékir avec 11 réalisations), ils n'ont subi en Ligue 1 qu'une seule défaite depuis leur revers à Paris le 17 septembre (2-0) : mais c'était à domicile, face à Lille (2-1) le 29 novembre.

Plus de 57 000 spectateurs mais les supporters de l'OM interdits de déplacement

Dispositif policier renforcé ce soir pour le choc de Ligue 1. Malgré l’interdiction des supporters marseillais, l’anniversaire des Bad Gones est jugé « à risque ». #OLOM (@Le_Progres) pic.twitter.com/LdsTzENfHS — Actu Foot (@ActuFoot_) December 17, 2017

Bilan des confrontations entre L'OL et L'OM:

109 rencontres officielles

35 victoires pour Lyon

39 matchs nuls

35 victoires pour Marseille — Stats Foot (@Statsdufoot) December 14, 2017

Lyon n'a par ailleurs perdu qu'une seule de ses 14 dernières confrontations face à Marseille en Ligue 1. C'était en mai 2014, et l'OM de José Anigo s'impose 4-2 au stade Vélodrome, grâce notamment à un doublé d'AP Gignac.