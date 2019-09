Un nouvel OM pour enchaîner à Monaco

L'OM clos la 5ème journée de Ligue 1 à Monaco, ce dimanche soir. Avec le souhait, dans un nouveau schéma tactique et face à une équipe qui n'a pas la tête d'un avant-dernier, d’enchaîner une 3ème victoire. Match à vivre sur France Bleu Provence (21H00) et sur www.francebleu.fr

Bouba Kamara et l'OM visent toujours le podium, malgré l'absence pour quatre mois de Florian Thauvin et un effectif juste

Il y a deux semaines, ce déplacement n'aurait fait trembler aucun fan de l'OM. Car les marseillais l'auraient abordé dans une atmosphère différente. Parce qu'ils commençaient à gagner, même sans bien jouer, et que Monaco continuait de s'enliser (toujours aucun succès en 4 matches).

Mais la première trêve internationale de la saison, avec deux semaines sans matches, est passée par là. Deux semaines qui ont servi à l'OM pour travailler, notamment tactiquement, avec un nouveau schéma en 4-2-3-1, et à Monaco pour, peut-être, se requinquer, malgré l'absence de nombreux internationaux (Glik, Ben Yedder ou Slimani). Mais deux semaines qui ont accouché d'un sacrée mauvaise nouvelle pour l'OM: l’absence longue durée de Thauvin. Et n'importe quelle équipe, qui doit se passer de son meilleur élément, s'en trouve forcément touchée. A l'OM, l’entraîneur Villas Boas le reconnait: la suite de la saison "sera un peu plus difficile sans Flo (Thauvin)".

Mais pas de quoi bouleverser une équipe qui a su gagner sans son ailier champion du monde cette saison (2-1 à Nice, 1-0 face à St Etienne, même s'il est entré lors des dix dernières minutes). Alors, au moment de se frotter à cette drôle d'équipe princière, Bouba Kamara plante le décor.

Valentin Rongier (au milieu sur la photo) va effectuer sa première avec l'OM à Monaco © Maxppp - David Rossi

Bouba Kamara, défenseur de l'OM: "On s'attend à un très grand match."

"On s’attend à un très grand match lance le défenseur central. Mais on est sur une bonne dynamique, et _malgré la trêve, c'est à nous d'aller nous imposer à Monaco_." "Il est important de continuer notre progression poursuit son entraîneur. Mais ce sera difficile, face à une formation toujours bien organisée mais qui cherche aussi un peu de stabilité après tout le mercato qu'ils ont fait. On va se focaliser sur notre jeu et j’espère que l'on va être bien espère Villas-Boas. On a bien travaillé ces deux semaines. Ca commence à être un peu plus difficile par l'importance de Flo (Thauvin) dans cette équipe. Nous sommes bien, motivés. J'espère que l'on continuera à être focalisé sur les objectifs élevés."

Changement tactique et première de Rongier, la dernière recrue

"Il est important pour nous de continuer notre progression" André Villas-Boas, entraîneur de l'OM Copier

L'OM qui va évoluer tactiquement à l'occasion de ce déplacement. Suite au départ de Luiz Gustavo (pour Fenerbahce en Turquie) et à l'absence longue durée de Florian Thauvin, Villas Boas va modifier son schéma. Il a confirmé vouloir passer de son 4-3-3 initial à un 4-2-3-1 plus offensif. Mais sans Dimitri Payet en meneur de jeu. "Il sort souvent dans la presse de mettre Payet en 10, mais je ne veux pas mettre Payet en 10" a lâché Villas-Boas en conférence ce presse ce vendredi pour éteindre (une bonne fois pour toute?) la pression médiatique et populaire sur le repositionnement axial du réunionnais, exilé à gauche.

Un entraîneur sur de ses choix et un OM qui a envie de confirmer sa belle lancée (3 matches sans défaite dont deux succès) et ses ambitions de podium, malgré un effectif rabougri. "On sait où on veut aller détaille Kamara. Ce n'est pas parce qu'il manque un joueur ou qu'un joueur est blessé (Thauvin) que nos ambitions vont changer, elles restent les mêmes". A savoir le podium.

Et dans cette course à l'Europe, un succès de l'OM sur le rocher permettrait de mettre Monaco, concurrent direct, à 8 longueurs.

Equipe probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sakaï, Kamara, Alvaro Gonzalès, Amavi - Rongier, Strootman - Sarr, sanson, Payet - Benedetto.