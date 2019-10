L'OM à Paris pour créer l'exploit

Les footballeurs marseillais disputent le premier classiso de la saison, ce dimanche soir. Un match à part à vivre dès 20H00 sur France Bleu Provence, lors d'une émission spéciale. Et pas grand monde ne mise une pièce sur l'OM chez le leader et ennemi parisien.

Steve Mandanda: "Gagner et battre Paris, c'est quelque chose de fort pour un joueur du club et nos supporters"

"Si on perds moins de 3-0, on aura réussi notre match" ou "pour y croire, il faudrait aller allumer dix cierges à la Bonne Mère"...

Voici l'état d'esprit de supporters de l'OM croisés cette semaine, et qui ne se font guère d’illusions au moment du premier acte du Classico français, ce dimanche soir (21h00), dans la capitale. Il faut dire que les chiffres donnent des boutons aux fans olympiens. Car l'OM, 4ème de L1 avant ce duel, n'a plus battu Paris depuis 8 ans! Sur les 19 derniers duels entre les deux formations, le PSG en a remporté 16, pour trois résultats nuls!

André Villas-Boas: "On ne va pas à Paris pour participer à la fête"

D'où cette sortie d'André Villas-Boas: "On ne va pas à Paris pour participer à la fête du Paris St Germain veut rassurer l’entraîneur de l'OM. Et quand tu regardes les statistiques, cela semble être ça. Cela veut dire que le Classico n'est pas une chose que tu disputes. Un Classico, comme Porto-Benfica ou Barcelone-Réal (Madrid), tu y vas avec tes armes, tu mouilles le maillot, une fois tu gagnes, une fois tu perds. Mais là, il y a un décalage abyssale entre les équipes. Evidemment on va essayer et on peut gagner. Mais il faut regarder les statistiques..."

André Villas-Boas va pouvoir compter sur l'expérience de son gardien Mandanda et de son maître à jouer Payet, de retour de suspension © Maxppp - Yves SALVAT

S. Mandanda: "Même si est tous conscients que Paris est largement au-dessus, ils ont aussi perdu des matches."

Le PSG part largement favori de ce duel, et pas seulement car il possède, déjà, 8 points d’avance sur les marseillais après 10 journées. Mais sa série en cours face à l'OM lui donne un avantage psychologique, sans parler de son budget et de son effectif, même si Neymar, Gueye et Meunier seront absent ce dimanche soir. "Au niveau comptable, c'est la même chose que n'importe quel autre matche dans ce championnat souligne Steve Mandanda, ultime rescapé marseillais à avoir battu Paris (3-0, au Vélodrome, en novembre 2011). Maintenant, on sait qu'avec la rivalité entre supporters, cela reste un match particulier poursuit le capitaine olympien. Même si aujourd'hui, est tous conscients que Paris est largement au-dessus, ce que ce soit financièrement, au niveau de la qualité de l'effectif. Encore une fois, ils ont aussi perdu des matches. Et dans le foot, tout est possible. On va jouer le coup à fond tout en sachant que cela ne va pas être simple. Gagner et battre Paris, c'est quelque chose de fort pour un joueur du club et nos supporters."

Retour de Dimitri Payet après 4 matches de suspension, Alvaro Gonzalez espéré

Equipe probable de l'OM: Mandanda (capitaine) - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakaï - Rongier, Strooman, Sanson - Germain, Benedetto, Payet.

L'OM qui sera privé de ses supporters, interdits de déplacement au Parc des Princes pour des raisons de sécurité