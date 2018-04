Troyes, France

Quel scénario encore ! 3 jours après avoir déjà joué avec le coeur de ses suppporters face à Leipzig (5-2) en quart de finale d'Europa League, l'OM s'est d'abord mis au pied du mur avant de réagir et de s'imposer. Car ce sont bien les Troyens qui ouvrent le score 39 secondes seulement après le coup d’envoi.

L’ESTAC a même mené à 2 reprises dans ce match

Sur sa première action, Troyes fait la différence dans le couloir gauche. Un une-deux entre Darbion et Nivet, conclu par une reprise de la tête de Grandsir (1-0)

Et à la 48e minute, rebelote ! Luiz Gustavo manque une relance dans l'axe, et met en difficulté Jordan Amavi. Grandsir en profite, mais Y. Pelé repousse sa frappe. Mais Benjamin Nivet en profite (2-0) et marque du pied droit.

"Grand chapeau à l'OM qui a de nouveau renversé le résultat ; ce soir elle a encore renversé des montagnes. Parce qu'être mené 2 fois au score et revenir 2 fois, et gagner de la manière dont on a gagné ,c'est un grand résultat avec une équipe qui a et du talent et u caractère immense" Rudi Garcia

Payet a signé sa 11e passe décisive. Thauvin son 17ème but. pic.twitter.com/z5SGK1cLvG — Un Olympique ⚪️🔵 (@unolympique) April 15, 2018

Sauf qu'à chaque fois l’OM est revenu, d’abord par Clinton Nje (11e, 1-1) sur une combinaison et un coup franc de Dimitri Payet ; puis par Kostas Mitroglou, encore servi par son capitaine et, 6 minutes seulement après son entrée en jeu (75e, 2-2).

La guerre de Troie a bien eu lieu : 3 à 2... pic.twitter.com/lmeZ5nzcDN — Jean-Pierre Cassely (@jpCassely) April 15, 2018

Et c’est finalement Florian Thauvin qui inscrit le but de la victoire à 5 minutes du coup de sifflet final. Sur un centre parfait de Jordan Amavi, sa reprise croisée ne laisse aucune chance au portier troyen.

Au classement, l'OM recolle à Lyon, mais n'est devancé qu'au goal-average.