Un match nul à l'aller au Vélodrome (2-2) plein de promesses, une déception au retour au Parc des Princes (3-0) ce dimanche : l'OM a montré 2 visages face à Paris cette saison. Mais les deux clubs ont à nouveau rendez-vous pour "la belle" ce mercredi, cette fois en quarts de finale de Coupe de France.

Au Parc, les hommes de Rudi Garcia ont cédé une première fois 10 minutes seulement après le coup d'envoi, sur l'ouverture du score de Mbappé. Et après moins d'une demi-heure, Paris menait déjà 2-0 (contre-son-camp de Rolando, sur un centre / Tir de Neymar)

"On sait comment ça se passe dans le foot : ça va très vite. On dit toujours après avoir revu les images que ça aurait pu être évitable. Mais sur le moment ça va vite, et c'est compliqué. Paris avait en travers le match aller, et a attaqué d'entrée ; ils ont été bons offensivement, défensivement ils ont mis les coups quand il fallait mettre. Il n'y a pas grand-chose à redire" Florian Thauvin

Désavantage évident par rapport à la première manche : les marseillais n'étaient pas portés par leur public. Leurs supporters étaient même carrément interdits de stade.

"C'était plus simple chez nous devant nos supporters. On avait le 12e homme, on était poussé par nos supporters. Là en jouant à l'extérieur, on l'a ressenti. Il faudra bien se reposer, et essayer de faire mieux. Mercredi on a une revanche à prendre" Florian Thauvin