L'OM affichera la "Sublime Côte d'Ivoire" sur les tenues des joueurs

L’Olympique de Marseille et le Ministère du Tourisme ivoirien annoncent ce vendredi un partenariat entre le club de football et l'organisation " Sublime Côte d’Ivoire " pour les trois prochaines saisons.

"Sublime Côte d’Ivoire" est la stratégie nationale de développement touristique du pays africain, dont l’ambition est de faire de la Côte d’Ivoire l’une des cinq destinations principales d’Afrique. L’Olympique de Marseille, qui a des liens forts avec la Côte d'Ivoire, y apporte donc sa contribution.

La promotion du tourisme en Côte d'Ivoire sur les tenues des Olympiens

Le logo "Sublime Côte d’Ivoire" figurera sur le short des footballeurs en championnat et sur le dos de leurs tenues d'entraînement. Un match à l’Orange Vélodrome sera également dédié à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire.

Avec près de deux millions de visiteurs l'an dernier, la Côte d'Ivoire est en plein essor touristique, auquel participera donc l'OM. "Associer l’image de notre Sublime Côte d’Ivoire à celle de l’OM est collaboration stratégique, mais surtout une opportunité sans pareille qui aura à coup sûr un effet positif sur la perception globale et le tourisme de notre pays" reconnaît Siandou Fofana, Ministre du Tourisme de la Côte d’Ivoire.

Une "connexion historique"

Ce n'est pas vraiment étonnant que le club marseillais s'engage avec la Côte d'Ivoire. L'OM entretient des liens forts avec le pays, notamment avec de nombreuses légendes ivoiriennes qui ont joué à Marseille : Basile Boli, Didier Drogba ou encore Bakari Koné, Eric Bailly ou Ibrahima Bakayoko.

"C’est une grande fierté pour l’ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d’Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays", déclare Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille.

Le pays africain compte aussi une communauté importante de supporters de l'OM. L’OM annonce dans un communiqué que le club "s’appuiera sur cette connexion historique et sur les forces de sa communauté digitale de plus de 20 millions d’abonnés, pour participer au développement du programme et au rayonnement du pays".