L'OM affrontera Montpellier pour son huitième de finale de Coupe de France

L'OM recevra Montpellier pour son huitième de finale de Coupe de France, le week-end des 29 et 30 janvier. Le tirage au sort avait lieu ce mardi. Un derby du Sud contre l'actuel 5e de Ligue 1.

Après avoir éliminé successivement deux clubs de National 3, Cannet-Rocheville et l'US Chauvigny, les Olympiens se frottent à un plus grand. Le MHSC est actuellement 5e du classement de Ligue 1, l'OM est troisième avec deux points d'avance et un match de retard.

Début août, les Montpelliérains avaient donné du fil à retordre aux Marseillais. L'OM avait fini par l'emporter 3-2 avec deux buts de Dimitri Payet et un de Cengiz Ünder.