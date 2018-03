Marseille, France

Dans un stade Vélodrome privé de sa tribune Sud, l'Olympique de Marseille a très longtemps buté sur de solides Nantais en clôture de cette 28e journée de ligue 1. Les visiteurs étaient venus défendre et faire un coup. Après l'ouverture du score précoce du défenseur et capitaine du FCNA Léo Dubois (11e), les canaris ont farouchement préservé leur avantage face à des Marseillais émoussés et sans idées (aucun tir cadré en première période).

Ce soir on s'est tous battus jusqu'au bout pour égaliser. Cette égalisation à la dernière minute fait beaucoup de bien à tout le monde - Florian Thauvin

Bien aidé par un arbitrage discutable d'Anthony Gauthier, les Nantais ont même eu l'opportunité de faire le break mais Steve Mandanda et le manque d'adresse des attaquants du FCNA ont permis aux Marseillais de rester dans la partie. Grâce à un Dimitri Payet très en jambe, et qui aurait pu marquer sur un retournée et un sublime ciseau, les Olympiens sont finalement montés en puissance tout au long de la seconde période et sont finalement parvenus à faire sauter le verrou nantais à la 95e minute.

Ranieri : « J’ai demandé à Payet de redonner le ballon. Il l’a pas fait... C’est le football... » #OMFCN#Livephoceenpic.twitter.com/BuCMJ3OLWK — Le Phocéen (@lephoceen) March 4, 2018

Sur un ultime corner et un ballon cafouillé dans la surface nantaise, Florian Thauvin propulsait le ballon au fond des filets et s'offrait son seizième but en ligue 1 cette saison (record personnel). Les Nantais à l'image de leur entraîneur Claudio Ranieri regrettent qu'une faute sur le défenseur Nicolas Pallois n'ait pas été sifflée sur le but et que quelques instants plus tôt Dimitri Payet ne leur ait pas rendu le ballon. Au vu de la physionomie et des statistiques du match, le point du nul reste flatteur pour les Nantais.

"Quand on simule tout le match (...) ça devient grotesque" - Rudy Garcia

Ne jamais rien lâcher, toujours tout donner ! On voulait vous donner les 3 points chez nous au Vélodrome. Malgré tout, on vous a montré qu’on ne lâchera rien pour atteindre nos objectifs ! Merci à tous pour vos messages après cette incroyable fin de match. #AllezLOM ⚪️🔵💙 pic.twitter.com/ivWnYleQDD — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) March 4, 2018

Marseille qui avait l'occasion de prendre sept points d'avance sur Lyon, perd un peu de terrain sur Monaco (2e avec 4 points d'avance sur l'OM) mais dans une période où les matchs s’enchaînent à un rythme effréné ils ont fait preuve de caractère.

L'OM affronte L'Athletic Bilbao en huitième de finale de la League Europa jeudi prochain à 21h05.