L'OM assure l'essentiel face à Guimaraes, à 3 jours de la réception du Paris-St-Germain

L'OM assure l'essentiel avec sa victoire 2-1 face à Guimaraes, ce jeudi en Europa League. Les hommes de Rudi Garcia s'installent seuls en 2e position de leur groupe.

Comme souvent, l'OM s'est d'abord fait peur. C'est bien Guimaraes qui ouvre le score dès la 17e minute au Vélodrome. Mais Marseille a l'habitude des scénarios renversants ces dernières semaines, et cette fois les hommes de Rudi Garcia finissent par s'imposer 2 buts à 1.

Les buts ? Comme un symbole, ils sont signés Lucas Ocampos et Maxime Lopez. L'argentin, infatigable, est récompensé le premier avec une reprise de volée acrobatique. Quant à Maxime Lopez, lui aussi trouve l'ouverture, et semble en même temps sortir du tunnel, après plusieurs semaines où il cherchait son football

"Match parfait ? Non, il l'aurait été si on n'avait pas pris de but. Notre première partie de première période est assez moyenne, sans grand changement de rythme, on a ronronné un peu (..) mais ensuite on s'est lâché et on a fait une heure cinq de très, très bon niveau " Rudi Garcia