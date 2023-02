L'OM atteint le million de spectateurs, un record

Une belle affiche, pour un record : OM-PSG. Lors du choc de la 25e journée de Ligue 1, plus d'un million de spectateurs auront encouragé l'OM au stade Vélodrome. Le record tombe très tôt dans la saison et sera bien difficile à battre. Le stade vélodrome est à guichets fermés depuis le début de la saison. Ce sont 62.000 spectateurs pour tous les matchs à domicile.

ⓘ Publicité

Une affluence record bien aidée par les 45.000 abonnées du stade. Là aussi c'est un record : ce sont 12.000 habitués de plus qu'avant les années de Covid.

Les places restantes sont prises d'assaut. Ça s'explique par le style de jeu sur la pelouse, selon Christian Bromberger, professeur d'ethnologie à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste des supporters de l'OM : "un style offensif qu'on aime beaucoup à Marseille, et par rapport à des équipes de vedettes comme Paris par exemple, il y a une image de cohésion à Marseille qui n'existe pas ailleurs" développe l'universitaire.

Le constat est le même sur le bord du terrain. Le style offensif et les bons résultats font venir le public. Bernard est abonné à l'OM depuis plus de trente ans : "c'est l'équipe qui entraine le public et pas le contraire. Tu peux chanter pendant une heure et demie, si devant toi ça court, si devant toi ça joue, si ça fait ce qu'on voit depuis six mois, le public vient parce qu'on se régale au stade" abonde Bernard.

L'OM pourrait également battre le record d'affluence sur un seul match, lors de cette rencontre dimanche contre Paris. Le Record date de la saison 2019-2020 avec 65.421 supporters devant OM-OL.