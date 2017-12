En s'imposant à domicile 3 buts à 1 devant Troyes, l'OM reste dans les pas de Monaco et Lyon. Marseille bascule à la mi-saison à la 4e place, et reste un solide candidat au podium

MARSEILLE

Le Stade Vélodrome a d'abord pris un sacré coup de froid ce mercredi soir. A la 14e minute, c'est bien l'ESTAC qui ouvre le score, sur une frappe lointaine de Bryan Pelé qui trompe un Steve Mandanda peu inspiré et .. bien avancé.

"On a commencé ce match un peu mou (...) à la pause le coach a poussé une gueulante, on s'est remis en question et on a montré ce qu'on savait faire" Jordan Amavi

Car l'OM a fini par renverser la vapeur, non sans quelques frayeurs au passage. Les buts marseillais ? Ils sont signés des hommes en forme du moment : Dimitri Payet, Luiz Gustavo et Valère Germain. Plus inspiré heureusement sur la suite de la soirée, Steve Mandanda a notamment repoussé une frappe du sud-coréen Suk sur sa barra transversale.

⏱️31'



QUELLE EGALISATION de @dimpayet17, l'extérieur du droit qui vient se loger dans la lucane 👀🔥#OMESTAC 1⃣-1⃣ pic.twitter.com/cZrRjWqsM0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 20, 2017

Luiz Gustavo encore impérial

Le milieu de terrain brésilien est clairement devenu le métronome et le patron de l'équipe de Rudi Garcia. Le milieu de terrain brésilien inscrit face à Troyes un but d'attaquant : il reprend sans contrôle un ballon en profondeur de Jordan Amavi pour tromper Mamadou Samassa, le gardien jusqu'ici irréprochable de l'ESTAC. C'est déjà son 5e but cette saison en Ligue 1, le 3e inscrit au Vélodrome.

Toutes les autres équipes du top 5 du championnat ont gagné : Paris, Monaco, Lyon et Nantes. Du coup, les hommes de Rudi Garcia finissent la première moitié du championnat à la 4e place, à 3 petits points du podium

"C'est inédit de voir qu'avec autant de points (38) on ne soit que 4e, mais ce qui compte c'est d'être à portée" Rudi Garcia

Le match de reprise ? Face à Valenciennes en 32e de finale de Coupe De France. Il est programmé le dimanche 7 janvier au Stade Velodrome