Privé de 4 joueurs cadres (Mandanda, Thauvin, Rami et Rolando, tous blessés), l'Olympique de Marseille a dû composer ce jeudi à Leipzig. Et pour reconstruire sa défense, Rudi Garcia a fait reculer Luiz Gustavo d'un cran, pour tester un nouveau système à 3 derrière, le brésilien étant encadré par H Sakaï et le jeune B Kamara, plus Sarr et Amavi sur les côtés.

"On aurait pu, on aurait du marquer ce but à l'extérieur qui peut changer la physionomie de ce quart de finale" Dimitri Payet

Et l'OM a tenu le choc. Longtemps. Mais c’est l’Allemand Timo Werner qui inscrit le seul but de la soirée, sur un contre, juste avant la pause. L’OM, quelques minutes auparavant, venait de trouver la barre transversale sur une reprise de Bouna Sarr, en manque de réussite

"On a eu plus d’occasions qu'eux, c'est frustrant sur le résultat. On a été au niveau de ce quart de finale et de cette équipe (..) Si on a un Vélodrome plein, on sait qu'avec nos supporters on peut renverser des montagnes" Rudi Garcia

#FBsport "Au retour on sait qu'avec nos supporters on peut renverser des montagnes " Rudi Garcia #OMpic.twitter.com/xTFbpMp4rJ — France Bleu Provence (@bleuprovence) April 5, 2018

#RBLOM Jeudi prochain, il faudra 11 guerriers et un #Vélodrome digne des grandes soirées européennes pour poursuivre notre rêve vers Lyon. #OM#TousAuStade!🔵⚪️🔥 pic.twitter.com/p7W3FVx2dS — VieilleGardeCU84 (@VGCU84) April 5, 2018

#FBsport Croyez-vous à la qualification de l'OM pour les 1/2 finales d'Europa League apres la défaite 1/0 à Leipzig ce jeudi ? — France Bleu Provence (@bleuprovence) April 5, 2018

L'OM reçoit Leipzig jeudi prochain.

Avant ce rendez-vous, l’OM rejoue dimanche, cette fois en championnat, et au Vélodrome face à Montpellier. Leipzig, pour sa part, ne rejoue que lundi, à domicile face au Bayer Leverkusen.