Bien sûr, il restait ensuite 84 minutes pour recoller au score. Mais la faute de main de Steve Mandanda a très vite plombé les ambitions marseillaises, ce dimanche soir, à Lyon.

L’OM plie donc dès la 6e mn : Steve Mandanda commet une faute de main, sur un coup franc de Nabil Fékir plein axe ; le ballon rebondit dans la surface et le portier de l'OM manque sa prise de balle.

"Cette défaite j'en prends l'entière responsabilité. C'est une erreur qui d'entrée nous coupe les jambes (...) Aujourd’hui, on voit Anthony Lopes décisif et un Steve Mandanda qui n’est pas bon. C’est ce qui fait aussi que Marseille perd ce match ce soir " Steve Mandanda

En 2e période, ce sont cette fois ses défenseurs qui l’abandonnent, et Mariano double la mise pour Lyon dès la reprise (51e mn)

Steve nous a pris assez de points dans la saison pour qu'on ne lui en veuille pas de cette erreur. On s'était promis de la rattraper, on n'a pas réussi à le faire (..) on a perdu parce qu'on n'a pas su marquer et qu'on est aussi tombé sur un grand gardien" Rudi Garcia