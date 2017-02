L'OM battu à Metz (1-0) redescend sur Terre

Ce devait être le match qui pouvait propulser l'OM dans le top 5. C'est finalement celui de la rechute pour Marseille, battu 1-0 à Metz ce vendredi, en match d'ouverture de la 23e journée de Ligue 1.

Monaco / Nice et Saint-Etienne / Lyon au programme ce week-end. Les hommes de Rudi Garcia auraient pu savourer ces affiches devant un écran de télé en sirotant un bon vieil armagnac dans un canapé. Ils risquent finalement de trembler à l'idée de perdre du terrain sur les places européennes. L'OM a subi ce vendredi une défaite à Metz (1-0) qui résonne comme l'une de ses plus insipides prestations de la saison.

L'OM s'est fait surprendre dans le dernier quart d'heure. Mais avant ça, la formation de Rudi Garcia aura rarement brillé. Le 11 titulaire avait, ceci dit, de quoi désarçonner : Bafé Gomis, William Vainqueur ou encore Dimtri Payet sur le banc... le technicien marseillais a choisi de lancer dans le grand bain Grégory Sertic, tout juste débarqué de Bordeaux, mais aussi F Zambo Anguissa et Bouna Sarr. La raison ? D'abord, évidemment, l'enchaînement après le 16e de finale de Coupe de France face à Lyon mardi au Vélodrome (victoire 2-1 après prolongation).

"Ce ne sont pas des choix forts. Ce sont des 120 minutes dans les jambes et un calendrier qui vous oblige à rejouer trois jours après. Mais ce soir on n'a pas d'excuse. Les seuls responsables, ce sont nous. On savait que c'était un match piège (..) bravo à Metz" Rudi Garcia