L'OM, battu par Porto (0-2) éliminé de la Ligue des Champions

On aurait envie de récupérer les compte-rendus des dernières prestations de l'OM en Ligue des Champions et de faire un copier-coller.

Car le résultat est toujours, est encore, le même pour les olympiens: un revers.

Alors oui, on a vu une équipe phocéenne meilleure dans l'état d'esprit, dans l'intensité. Pendant une bonne demi-heure. Une équipe de l'OM qui avait vu les messages de ses supporters laissés sur deux banderoles dans un stade Vélodrome vide: "Apparemment, vous avez tous oublié notre devise DROIT AU BUT", ou "on veut des loup, pas des chèvres". Mais le bilan reste le même: l'OM n'a pas le niveau européen.

Menés contre le cours du jeu (39e) suite à un corner mal négocié, les olympiens auraient ont bien eu quelques occasions en fin de match par Bénédetto. Mais les portugais comptaient déjà deux buts d'avance, grâce au pénalty de Sergio Oliveira (72e).

Toujours aucun but marqué en 4 matches

L'OM, malgré des occasions comme rarement cette saison sur la scène européenne, n'a toujours pas marqué le moindre but dans la compétition. Les phocéens touchant même le poteau (90+1e) par Bénédetto.

L'OM peut encore croire à une 3ème place et un strapontin vers la petite coupe d'Europe. Mais en a-t-il envie?

Car être éliminé de la course aux 8èmes de finale de la ligue des Champions n'est pas une surprise et pas une énorme déception, au final, pour ses supporters, terriblement déçus de la manière affichée par les marseillais.

Record historique avec 13 défaites de suite en Ligue des Champions

Ce qui les touche le plus, c'est ce record historique, et les moqueries qui vont avec, qu'ils vont devoir se farcir: l'OM est le premier club à enchaîner 13 défaites dans la compétition. Et ça, ça fait encore plus mal.