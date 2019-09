L'OM chez le dernier pour se relancer

Marseille, France

L e duel face au cancre de la classe est toujours un moment compliqué à appréhender. Surtout quand celui-ci n'a pas encore gagné et compte un petit point sur 18 possibles (en 6 journées) et que même votre fan le moins optimiste ne vous voit pas perdre. Encore plus parce que l'OM est dépeuplée pour ce déplacement en Bourgogne.

Mais ces éventuels mots d'excuses ne seront pas valables en cas de contre-performance marseillaise. Même si l'OM est amoindrie. Car cette équipe a la pêche en ce moment. Son match nul (1-1) face à Montpellier fait mal à la tête car ce sont deux points de perdus. Mais cette formation joueuse enchaîne les prestations cohérentes. Et c'est ce que ses supporters attendent de nouveau, ce mardi, dans la capitale des Ducs.

Valère Germain "on est motivé à l'idée de reprendre notre marche en avant"

_"_Les déplacements à Dijon ne sont jamais faciles se souvient tout de même Valère Germain. On l'a vu ces deux dernières saisons. On est motivé pour ramener les trois points et reprendre notre marche en avant (série de 3 victoires et un match nul). Ils sont en manque de confiance. J'ai regardé le résumé de leur match à Nice (défaite 2-1, samedi dernier), ils ont eu pas mal de situations offensives. Il faudra donc faire attention à cet aspect-là. Ils auront aussi à cœur de faire beaucoup mieux devant leur public. Ce ne sera pas un match facile, d'autant qu'il y a quelques absents de notre côté."

4 absences majeures

Et pas des moindres, quatre titulaires olympiens sont sur le flanc: les défenseurs Alvaro Gonzalez, fracture du péroné, absent un bon mois, et Kamara (suspendu) et les offensifs Payet (suspendu) et Thauvin (blessé à la cheville et absent jusqu'à fin décembre).

André Villas-Boas "les jeunes sont prêts (pour jouer)"

L'OM va donc devoir puiser dans son centre de formation. Probablement pas dès le coup d'envoi, mais qui sait. "Ils sont prêts juge André Villas-Boas en référence aux minots que le technicien a convoqués (Perrin, Chabrolle, Aké et Lihadji). Ils ne sont pas encore meilleurs que les joueurs que l'on a (ceux régulièrement titulaires). C'est la raison pour laquelle je patiente encore avec eux. Je ne veux pas leur donner des opportunités trop tôt et que cela leur monte à la tête. Normalement, j'attends qu'un jeune explose vraiment avant de le mettre titulaire."

Lucas Perrin, ici en match de préparation de l'OM durant l'été 2019, pourrait débuter au cœur de la défense de l'OM à Dijon © Maxppp - Frederic SPEICH

Mais on pourrait voir ces jeunes formés à l'OM, dont seul le milieu Chabrolle a une toute petite expérience de la L1 (18 minutes), entrer en cours de partie. Si Sakaï, touché au mollet gauche, absent les deux derniers matches, et qui doit faire un ultime test, ne peut tenir sa place, on pourrait même en voir un débuter. Le longiligne (1,87 m) défenseur central Lucas Perrin, cadre de l'équipe réserve (N2) et performant aux entraînements des professionnels selon André Villas-Boas.

Composition probable de l'OM: Mandanda (cap) - Sarr, Sakaï (ou Perrin), Caleta-Car, Amavi - Lopez, Stootman (ou Rongier), Sanson - Germain, Benedetto, Radonjic.

Dijon-OM est à vivre en direct intégral, dès 19H00, sur France Bleu Provence.