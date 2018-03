MARSEILLE

Difficile, voire impossible de tout excuser. Même si c'est vrai, les 400 supporters marseillais qui ont fait le déplacement ont aussi reçu des projectiles lancés par des parisiens, lors de la rencontre de coupe de France entre l'OM et les PSG (qualification du PSG 3-0)

pas de filets de protection au-dessus du parcage ? pratique pour se faire bombarder !

On peut s'interroger sur l'organisation du "parcage" réservé aux supporters marseillais : en bas de virage. Mais la liste des reproches à faire à une poignée de fans de l'OM est .. assez longue : un fumigène lancé sur les supporters adverses, mais surtout une bonne centaine de sièges arrachés et les toilettes, les sanitaires, complètement dévastés. Les images sont spectaculaires. On y voit des cuvettes carrément arrachées et réduites en miettes...

Les toilettes de la tribune visiteur du Parc des Princes ont été saccagées par les supporters marseillais hier soir...





Sans surprise, les dirigeants de l'OM réagissent, dans un communiqué. Et condamnent une partie de leurs supporters, laissant entendre qu'un nouveau "ménage" doit être réalisé au sein des groupes.





Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille

Une réunion doit bientôt avec lieu entre les responsables des différentes sections et la direction du club.