L'OM contraint par l'UEFA à se serrer la ceinture

Marseille, France

L'olympique de Marseille était dans le viseur de l'UEFA depuis environ un an pour sa gestion financière. Le club avait notamment écopé de 100 000€ d'amende à la fin de la saison dernière.

Les comptes de l'OM en déficit

L'année dernière, la DNCG avait révélé fin 2018 que les comptes de l'OM étaient largement déficitaire (78,5 M€) et depuis la situation ne semble pas s'être améliorée. En plus de cela, les olympiens ne sont qualifiés pour aucune coupe d’Europe, ils sont donc privés de l'apport financier important que peut apporter notamment la Ligue des Champions. Pour se renflouer, l'OM peut compter sur la vente de ses cadres, notamment Florian Thauvin dont le profil est apprécié par plusieurs clubs italiens et qui pourrait rapporter aux alentours de 50 M€ en cas de transfert.

L'OM devra toutefois rentrer dans les clous du fair-play financier rapidement. Dès la fin de la saison 2020, le déficit maximum autorisé avec cet accord sera de 30 M€.