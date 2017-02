L'OM convaincant repart de l'avant en battant Rennes (2-0)

L'Olympique de Marseille s'est relancé au Vélodrome samedi après-midi en battant de faibles rennais (2-0). L'OM revient à égalité de points avec Saint-Etienne (5eme).

L'affaire a mis un peu de temps à se dessiner, pourtant l'OM n'a pas tremblé samedi après-midi contre Rennes. Les marseillais ont attendu l'heure de jeu pour ouvrir le score grâce à Clitnon Njie (59e), avant de doubler la mise avec un but superbe de Florian Thauvin (64e)

Premier acte dominé par l'OM

Les marseillais entament la rencontre pied au plancher. Dès la 2eme minute, Clinton Njie voit son lob frôler la cage de Costil. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Dimitri Payet de faire vibrer le Vélodrome, son tir enroulé ricoche sur la barre, avant que Costil ne claque une frappe du même Payet dans la surface.

La seule occasion rennaise est à mettre au crédit de ... Grégory Sertic. Le milieu, reconverti défenseur central samedi, a mal négocié une passe vers Yohann Pelé qui a dû s'employer face à Sio qui arrivait seul face au but. Une erreur de concentration heureusement sans conséquence.

Début de seconde période de feu

A la pause (0-0), on sent les marseillais maitres de leur sujet. Ils ne manquent que les buts. A force de pousser, le verrou rennais cède à l'heure de jeu, par deux fois. Njie et Thauvin font trembler les filets. Et pour la 3eme fois en 3 matchs, Morgan Sanson est à la passe, sur le but de Thauvin. "Il fait toujours les bons choix, il passe quand il faut passer, il temporise quand il doit le faire. Il est précieux" analysera le second buteur de la soirée, Florian Thauvin.

Vamooooossss !! Belle victoire ! Félicitation à toute l'équipe ! Et merci à vous, merci au Vélodrome pour cette très belle ambiance ! 🔵⚪💙 pic.twitter.com/NxjBUvQyOL — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) February 18, 2017

L'OM a donc montré son bon visage samedi, et a prouvé que, même sans Gomis, il pouvait marquer. "On a travaillé pour mettre Clinton [Njie] dans les meilleures dispositions, et ça a payé puisqu'il a marqué" remarque Dimitri Payet en sortie de match.

Les olympiens se rapprochent de Saint-Etienne en attendant le match des Verts à Montpellier, dimanche. Seule ombre au tableau : la blessure de Bouna Sarr (luxation de l'épaule). Une arme de moins offensivement, avant de recevoir le PSG dimanche, toujours au Vélodrome. Des parisiens en plein boom qui seront, à n'en pas douter, plus coriaces que les rennais n'ont pu l'être.