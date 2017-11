L'OM corrige le Stade Malherbe de Caen 5-0 !

L'Olympique de Marseille fait le plein : 5 buts face à Caen, dont un doublé de F. Thauvin. Un dimanche presque parfait au Stade Vélodrome, où "l'affaire Patrice Evra" est passée, presque, au second plan.

4 jours après la déception sportive de la défaite à Guimaraes (1-0) en Europa League et après la mise à pied de Patrice Evra, l'OM pouvait difficilement rêver meilleures retrouvailles avec son public. Dans un stade Vélodrome rempli -+ de 47 000 spectateurs- les hommes de Rudi Garcia dominent Caen de la tête et des épaules : 5-0, un score sans appel.

Doublé et passe décisive de Florian Thauvin

2 banderoles auront marqué les esprits, en lien direct avec Patrice Evra, le défenseur mis à pied vendredi après son coup de pied contre un supporter marseillais au Portugal. Elles sont signées des Fanatics au Virage Nord, groupe dont serait issu le supporter qui a reçu le coup de pied, et du Commando Ultra en virage Sud.

Le message des Fanatics, Virage Nord du Stade Vélodrome, lors de OM / Caen ; référence à "l'affaire Patrice Evra" depuis le match à Guimaraes (Portugal) © Radio France - Tony Selliez

"Nous ne te voulons plus sous nos couleurs". La banderole du CU84 pour Patrice Evra



📸 @MonsieurNS#OMSMC#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/3ZWPqlcMKG — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 5, 2017

Pour le reste, les supporters de l'OM ont constamment soutenu les hommes de Rudi Garcia

"Le contexte ? C'est difficile à vivre, bien sûr, mais ce qui compte c'est d'être avec trois points de plus ce soir. Nous, au sportif, on n'a qu'une chose à faire: s'exprimer sur le rectangle vert, prendre du plaisir et en donner à nos supporters, on préfère ça." Rudi Garcia

Thauvin c'est six buts (co-meilleur buteur avec Sanson) et huit passes décisives (meilleur passeur) #TeamOM#OMSMCpic.twitter.com/SMFNdCasPq — Le Phocéen (@lephoceen) November 5, 2017

Sur le terrain, après une première période à sens unique, Luiz Gustavo finit par libérer l'OM juste avant la pause. Le brésilien est bientôt suivi, au retour des vestiaires, d'un doublé de Florian Thauvin, d'un but de Morgan Sanson et même .. du 2e but de la saison de Kostas Mitroglou, le grec qui marque enfin de la tête après avoir vendangé plusieurs occasions.

"La semaine finit bien, ça va permettre de travailler sereinement pendant la trêve internationale." Florian Thauvin

Après son doublé, Florian Thauvin se saisit d'une caméra : une célébration qu'il avait visiblement préparée © Radio France - Tony Selliez

Quand il vous dit qu’il veut être le Totti de l’OM 🎥😜 #thauvin#OMSMCpic.twitter.com/eXs0aRlRZv — Johann Crochet (@johanncrochet) November 5, 2017

L'OM retrouve ainsi de la sérénité avant la trêve internationale, et avant d'aller à Bordeaux dans 2 semaines (dimanche 19 novembre, 21h). Mais le club va devoir aussi se pencher à nouveau dans les prochains jours sur la gestion du cas Patrice Evra, et de ses supporters.