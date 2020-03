L'OM craque au Vélodrome

En attendant de laisser d’éventuelles traces, ce match nul-défaite pose des interrogations. Comment l’OM, certes fantomatique en première période et tout heureux de mener à la pause grâce à un pétard inattendu de Sanson (45e+1), comment cet OM, donc, meilleur en début de seconde période, a-t-il pu laisser échapper deux points aussi importants dans la course à la Ligue des champions face à une formation qui n'a plus gagné depuis 4 mois?

"C'est comme une défaite... J'ai la haine" disent les supporters

2-2 à la 95e minute, Villas-Boas expulsé

Aucun des 50 000 supporters présents au Vélodrome n’avait vu ce scénario se profiler alors que les olympiens, certes sans être géniaux, menaient tranquillement 2-0. Mais après avoir eu quelques balles de 3-0, les marseillais se sont trop exposés, laissant des picards prendre confiance. Un pénalty contesté par André Villas-Boas, finalement exclu à la fin de la rencontre, et transformé (84e), une barre qui sauve l'OM sur corner (86e) et un dernier contre qui permet aux picards de décrocher un point encore inespéré dix minutes plus tôt.

Peut-être que l'on s'est trop enflammé. Bouba Kamara

"On n'a pas fait un énorme match et on a fait preuve de relâchement en fin de match" selon Bouna Sarr

Au bout des 5 (longues et surprenantes) minutes de temps additionnel, et de l'égalisation amiénoise, les sifflets tombent des tribunes. Une colère froide envers l'arbitre, mais aussi les joueurs de l'OM. Des hommes KO debouts, sur la pelouse, et qui se demandent si ce qu'ils viennent de vivre, remontés de 2-0 à 2-2 en 10 minutes est bien réel. Bouba Kamara n'en revient pas: "Peut-être que l'on s'est trop enflammé. On s'est relâché pour faire des choses que l'on ne faisait pas auparavant. On grille des jokers."

C'est de ma faute. André Villas-Boas

S'il en veut à l’arbitre, fait rare chez lui, André Villas-Boas, exclu une fois la rencontre terminée pour avoir plus que râlé sur l'arbitre, assume cette fin de match à l'envers. "Si on n'est pas en contrôle du match à 2-0, c'est de ma faute assure le technicien portugais, souvent en colère après le corps arbitral ces dernières semaines, ce qui ne lui ressemble pas. _C'est moi le leader qui doit apporter de la tranquillité_."

Seule bonne nouvelle: Thauvin a rejoué, plus de 6 mois après sa dernière apparition

"C'est de ma faute" explique l'entraîneur André Villas-Boas

Ce match nul défaite est un vrai coup d'arrêt pour l'OM, qui pourrait voir son avance sur le 3e se réduire, pour ne plus compter que 6 points sur Rennes, ce dimanche soir. _"_Il faut relever la tête et pas tout dramatiser relativise tout de même Morgan Sanson, auteur d'un but splendide, du belle frappe du gauche (45e+1), avant que Payet ne double la mise avec réussite (56e). On a des matches compliqués (à Montpellier, réception du PSG) qui arrivent et il va falloir répondre présent."

Car on commence à se dire que les marseillais (2es) sont en train de dilapider tout le magot mis de côté en quatre mois. Attention de ne pas se savonner la planche tout seul...